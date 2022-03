Fracasa la reunión del Mallorca y Cort con los copropietarios del Sitjar

«Esto es más de lo mismo», «estamos en bucle», «he venido a perder el tiempo». Estas son solo algunas de las reacciones airadas de varios de los asistentes que se marchaban cuando todavía no había finalizado la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar. Muchos de ellos no ocultaron su indignación por un encuentro celebrado en Son Moix que duró poco más de una hora y media y en el que no se avanzó absolutamente nada.

El Ajuntament de Palma, representado por el regidor d’Esports Francisco Ducrós y el presidente del Institut Municipal de l’Esport (IME), Rafa Navarro, informó de la propuesta que tiene para la compra de los títulos de los terrenos de donde estaba ubicado el Lluís Sitjar, que ronda los 10 millones de euros en total. El Mallorca, con la presencia del CEO de Negocios Alfonso Díaz, ofreció dos pases durante quince años por cada título de propiedad, una promesa que estimó en siete millones de euros de coste para el club. Ni una proposición, ni la otra, sin que se llegara a votar porque no era en firme, dio la impresión de que convenciera a los presentes, unas doscientas personas. Joan Aguiló, presidente de la Asociación, no se mordió la lengua. «Es que Cort no ha hecho los deberes. No hemos tenido una oferta para decir sí o no porque nos han dicho que los técnicos municipales la estaban redactando. Estos 10 millones que dicen que tienen reservados solo es una previsión, por lo que nos tendremos que volver a reunir. Es que pueden ser 9,5 o 11», explicó a DIARIO de MALLORCA. Ducrós insistió en que, por primera vez, tienen una partida asignada destinada a comprar los terrenos del Sitjar, por lo que los copropietarios cobrarían en este 2022 en el caso de aceptar su plan, que necesita el sí del 51 por ciento de ellos para llevarse adelante. El Mallorca, que ostenta casi un tercio de los 666 títulos, ansía llegar al acuerdo para invertirlos en la remodelación del actual estadio de Son Moix. De hecho, Díaz dejó claro durante la Asamblea que el club no contempla otro escenario, ni siquiera apostar por el solar del antiguo estadio, que el de mejorar su actual campo de juego. Sin embargo, los copropietarios sienten que llueve sobre mojado porque ya consideraron insuficiente en 2018 la oferta del Ajuntament de Palma, -14.000 euros por título-. Además, se aferran al informe, que nunca llegó a presentarse como oferta, en la etapa en la alcaldía de Aina Calvo, de que el valor del solar se elevaba a 17,7 millones, que supondrían unos 27.000 euros por título. «Es que no sabemos de dónde se saca esta estimación tan baja de 9,5 millones el técnico municipal», subrayó Aguiló. Uno de los puntos que suscitó más polémica es que, en el caso de aceptar, los copropietarios perderían la perdurabilidad de su carnet. «No solo es el valor del terreno en sí, es el valor del pase a perpetuidad que tenemos y que es incalculable porque juegue donde juegue el Mallorca, ya sea en Calvià o en Madrid, el copropietario tiene la entrada garantizada al estadio», reflexionó. «Quince años pasan muy rápido», agregó. El siguiente capítulo de este culebrón, que se prolonga desde hace más de dos décadas, es que Cort presente la oferta formal, pero todo apunta a que, visto lo visto, seguirá siendo insuficiente. Esta historia no tiene fin.