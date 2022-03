El recién llegado Clément Grenier se muestra ilusionado ante la posibilidad de debutar próximamente en LaLiga. El experimentado centrocampista ha sido el último en subirse al proyecto del Real Mallorca. El francés sigue su proceso de adaptación al equipo y a la isla, y está disponible para cuando el técnico le necesite. Grenier asegura que esta nueva etapa supone para él "un momento importante" en su carrera para poder desafiarse en otro campeonato. "He conocido a Ligue ONE y la Serie A. Ahora tengo la suerte de conocer La Liga, para mí significa mucho, el Mallorca es un club que me inspira confianza. Debo agradecerle la confianza brindada y el poder empezar con mis compañeros del equipo. Tengo muchas ganas de jugar y lo echo mucho en falta", ha indicado a los micrófonos del club.

Grenier se siente muy feliz por la acogida que le ha brindado el vestuario. El francés se ha apoyado estos primeros días en Amath y Sergio Rico, que hablan también su mismo idioma, y que le han ayudado en las primeras semanas en la isla. "El equipo me ha acogido super bien, estoy muy agradecido por ello. Evidentemente, aún existe la barrera del idioma, pero intento ir diciendo algunas palabras en español para que me entiendan. Tengo la suerte de tener a Sergio y a Amath que me ayudan a la hora de traducir al francés y ayudarme a entender algunas palabras en español. Creo que poco a poco podremos llegar a entendernos de cada vez mejor y lo que es más importante, entenderse en el campo. Tengo muchas ganas de poder hacer el debut con ellos", ha señalado.

El centrocampista francés ha militado en clubes de nivel como el Olympique, el Rennes o la Roma, en los que ha jugado la Champions League o la Europa League. Ahora quiere poner toda esa experiencia al servicio del Mallorca: "Es un desafío, todos los partidos y cada momento de la carrera es importante para mí. Jugar en La Liga es importante, pero lo que es más importante creo que es el mantenerse en Primera. Hay que darlo todo por ello y es cierto que he tenido la suerte de jugar en clubes muy grandes durante mi carrera. Ahora quiero ayudar al equipo y esforzarme al 100% por esta camiseta". "Tengo muchas ganas de poder empezar, la Liga es un campeonato muy interesante, tengo la suerte de poder haber jugado contra equipos españoles con gran nombre durante mi carrera, en la Champions y en la Europa League. Conozco el nivel técnico y la intensidad que hay que poner para llevarlo a cabo. Estoy ansioso para empezar a jugar", ha reconocido.

Grenier señala que el equipo pasa por una racha complicada pero confía en la calidad de la plantilla y en el grupo humano. "La situación no es la mejor, cuando no ganamos el partido o no ganamos puntos no es fácil, pero hay que mantener la confianza, hay muy buenos jugadores. Veo los entrenos y he asistido a los partidos ante la Real Sociedad y el Celta de Vigo. Hay cosas a las que hay que prestar atención pero tengo confianza en el equipo. Creo que hay que arreglar pequeños detalles pero, aparte de ello, espero que podamos dar un giro en el buen sentido muy rápido. Hay que mantener la confianza, la cabeza en alto y nuestros objetivos en mente", ha indicado.