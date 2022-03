Solo queda mirar la calculadora

No voy a entrar en consideraciones tácticas; ni voy a valorar la alineación, ni mucho menos los cambios realizados por Luis García, en la grada por segundo y último partido tras la sanción que le impusieron; no voy a opinar sobre los penaltis señalados, ni las tarjetas, ni el arbitraje, ni si el estado de ánimo de los jugadores es el mejor o si la intensidad es la más oportuna, ni por supuesto debo incidir en los estados de forma de algunos futbolistas o en el descontrol del equipo en momentos determinados. No. Ninguna de esas cuestiones las voy a valorar porque creo que ni es el momento para ello ni es lo adecuado. Me quedo con que el día que marcas tres goles fuera de casa, pierdes. Me quedo con que tras ganar a Cádiz y Athletic y hablar de resurrección, han caído cuatro derrotas consecutivas con más o menos merecimientos de un lado y de otro. Y ahora es el turno del Real Madrid de Modric Benzema, Vinicius, Asensio y compañía, el próximo lunes, no sé si en el mejor día para dejar de fumar ante un líder que a cada jornada que pasa huele más a campeón de Liga. Además, este partido cerrará la jornada próxima en el inicio de la semana sabiendo qué han hecho los compañeros de viaje en la zona baja de la clasificación.