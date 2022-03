El Mallorca no juga a res

Encara que sembli un resultat que pot fer pensar que hagi estat un partit equilibrat, no ha estat així. S’ha tornat a demostrar que jugar amb tres centrals no és garantia de res, i fer-ho amb tres davanters centre, tampoc. El Mallorca ha perdut un partit que tenia empatat i que fins i tot podria haver guanyat per mèrits propis o, més clarament, per demèrits.

L’equip de García Plaza no sabem a què juga i els jugadors estan desorientats, perquè els canvien el sistema sense que aparentment sigui necessari. A Balaidos, s’ha consumat la quarta derrota consecutiva, i la línia vermella del descens ara és més a prop. El Celta, com la majoria d’equips de Primera, és un equip ben treballat i amb automatismes claríssims, sobretot a l’hora d’atacar, ja sigui en joc estàtic o al contraatac. El Mallorca, no. Els mallorquinistes no tenen homes determinants, com Iago Aspas, Brais Mendes o Denis Suárez. Cada vegada que Aspas controlava una pilota, tota la defensa del Mallorca entrava en pànic. La primera part del Celta ha estat un recital i Sergio Rico ha evitat que els locals tinguessin encara més avantatge. Així i tot, podem rescatar un poc d’amor propi dels jugadors del Mallorca, que, amb un poc de sort i un penal que només ha vist el VAR, han aconseguit el tres a tres. Però, la realitat i la qualitat s’han imposat i el Celta s’ha quedat els tres punts, la qual cosa enfonsa el Mallorca en una zona més que delicada de la classificació. Ara és precisament quan la temporada entra a la fase decisiva, i el panorama i el calendari no ajuden gens al Mallorca. La setmana que comença serà difícil de passar, sobretot si pensam en dilluns que ve, dia 14, a les nou del vespre a Son Moix. L’envestida vindrà del líder de la categoria, el totpoderós Reial Madrid, que només ha perdut dos partits i suma cinquanta-sis gols a favor.