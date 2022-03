Se esperaba la pregunta y fue contundente en su respuesta. Luis García Plaza dejó claro que no piensa dimitir, a pesar de acumular ocho derrotas en las últimas diez jornadas, y que no teme por la destitución. «Esto va a ser una agonía total. No os preocupéis por mí. El día que la dirección decida que no debo seguir, solo habrá palabras de agradecimiento. Eso sí, tengo más fuerzas que nadie para luchar por conseguir el objetivo. Tengo muchas ganas de seguir trabajando a tope», dijo en la sala de prensa de Balaídos.

