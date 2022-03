Dani Rodríguez, el efecto Muriqi y lo que viene

Lo sé, hay bastantes cosas difíciles de entender del partido que disputó ayer el Mallorca frente al Celta. Por partes. Luis García no puede volver a alinear de inicio a Dani Rodríguez un solo partido. Esto no es una petición, es una exigencia. El madrileño no tiene ningún problema en explayarse en rueda de prensa criticando a futbolistas como Kubo o Kang In, pero nunca se ha atrevido a decir ni una palabra más alta que otra sobre el jugador de Betanzos. El 14 lleva ya demasiados encuentros lejos del nivel exigido, que tampoco es que sea mucho. Un descansito no estaría de más. Por su bien, por el del Mallorca y por el del propio García Plaza. Segundo, el ‘efecto Muriqi’ se ha desinflado. Eso no es una crítica, es una realidad. Desconozco cómo va la hucha para cerrar su fichaje, pero a buen seguro la recolecta ha perdido fuerza tras las últimas jornadas. Y tercero. Y esto no es por deprimirles, es lo que viene: los próximos encuentros que afronta el equipo son frente a Real Madrid, Espanyol, Getafe y Atlético.

‘Aixó és lo que voleu?’: Cisma entre el Atlético Baleares y la penya de animación Fanàtiks ATB La llegada de Eloy Jiménez al banquillo del Atlético Baleares no ha supuesto, lo que se dice, una revolución. El técnico manchego jugó con el once previsto, el mismo que hubiera alineado su antecesor, y la imagen que ofreció el equipo en la primera parte dejó bastante que desear. Por suerte, Canario salvó los muebles en el segundo tiempo y logró la remontada para su equipo. Más allá del partido, la cita dejó una imagen que llamó profundamente la atención. Los aficionados de la penya Fanàtiks no acudieron al Estadi a apoyar a su equipo y, en su lugar, dejaron una pancarta con un mensaje de lo más inquietante: «Aixó és lo que voleu?» La relación entre la entidad y los aficionados que más alientan al club pende de un hilo. Al parecer uno de los motivos que ha llevado a esta situación ha sido la inexplicable decisión de la entidad de intentar romper la buena relación existente entre dicha penya y el conjunto femenino, quien profesa un fútbol mucho más cercano, espontáneo y alejado del postureo. Sinceramente, se me escapan muchas cosas, pero es una auténtica pena que ambas partes sean incapaces de llegar a un entendimiento. Voluntad por parte de unos sí que hay, ahora le toca al Baleares dar el siguiente paso. Motociclismo: La temporada 2022 arranca sin ningún mallorquín en los podios de MotoGP, Moto2 y Moto3 El Mundial de Motociclismo ha arrancado y lo ha hecho sin ningún mallorquín en el podio. Joan Mir sigue con sus desesperantes problemas con la Suzuki; Ai Ogura estropeó la fiesta de Augusto Fernández e Izan Guevara fue sancionado por «conducción irresponsable» y tuvo que arrancar desde el fondo de la parrilla pese a haber conquistado la ‘pole’ en la sesión de clasificación. El representante mallorquín del equipo Aspar, que finalizó octavo, explotó al término del Gran Premio y acusó a Dirección de Carrera de cargarse el espectáculo. Con tan solo 17 años, Izan ha mostrado una valentía tremenda que, ojalá, no acabe siendo sancionada. Tiene razón el mallorquín quejándose por la sanción. Izan supuestamente molestó al salir del ‘pit lane’, en la curva uno, a los que venían detrás de él, pero lo único que hizo el palmesano fue irse al verde para esquivar a los rivales. Sin embargo, se equivoca Guevara con las formas. El piloto tiene detrás un equipo que debe ser el encargado de exponer las quejas oficialmente y la verdad es que no sé hasta qué punto es adecuado o le puede beneficiar en algo apuntar de manera tan clara a los mandamases del campeonato.