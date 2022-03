El Real Mallorca viaja a Balaídos a maquillar su imagen

El Real Mallorca se mide esta tarde al Celta de Vigo (18:30 horas/Movistar) con la obligación de romper la racha de derrotas seguidas (Betis, Valencia y Real Sociedad) que le han impedido alejarse de la zona baja de la tabla y, sobre todo, con la intención de recuperar las buenas sensaciones mostradas antes del desastroso encuentro del pasado miércoles ante los de Imanol Alguacil.

El conjunto bermellón se mide a un Celta que se ha quedado casi sin objetivos a falta, todavía, de doce jornadas para el final del campeonato. Con la Liga Europa a 12 puntos y con una renta de once sobre la zona de descenso, el conjunto gallego, dirigido por Coudet, busca cambiar el rumbo y salir de la llamada ‘tierra de nadie’ a costa del equipo rojillo.

Para el encuentro en Balaídos, Luis García Plaza no podrá contar con los lesionados de larga duración Ruiz de Galarreta y Dominik Greiff, sin embargo, los servicios médicos del club ya le han dado el ‘ok’ al míster para poder alinear de inicio a Baba. Junto al futbolista ghanés, todo hace indicar que será Antonio Sánchez, en un gran estado de forma, el que le acompañará en la sala de máquina. El Mallorca perderá en su faceta creativa, pero ganará en consistencia y solidez, aspectos que se han echado en falta durante los últimos encuentros.

El preparador madrileño, que no estará en el banquillo al cumplir su segundo y último partido de sanción, anunció ayer que no hará una revolución en el once. Pese a jugar el pasado miércoles, Luis García tan solo hará «dos o tres cambios» con respecto al equipo que cayó frente a la Real Sociedad en Son Moix. Lo normal, y si nada se tuerce, es el regreso de Ángel Rodríguez en sustitución de Amath y la inclusión de Jaume Costa en el lateral izquierdo.

El Mallorca también se obliga a ganar fuera de casa. El conjunto bermellón solo ha sumado dos triunfos en las doce salidas realizadas hasta el momento (Deportivo Alavés y Atlético de Madrid). De 39 puntos en juego, solo ha sumado ocho, gracias a los empates conquistados también frente a Valencia y Cádiz.

Por su parte, el Celta no pierde en su casa desde el pasado 5 de diciembre, pero de los últimos 15 puntos en juego solo ha sumado seis, lo que le ha dejado casi sin objetivo por el que pelear. El conjunto gallego es el cuarto peor como local y solo Cádiz, Levante y Osasuna ostentan peores dígitos.

Eduardo Coudet medita dar la titularidad al brasileño Galhardo en punta. Sería el acompañante de Iago Aspas en la línea de ataque, de la que se caería Santi Mina, un fijo hasta ahora en el once. Ese, en principio, apunta a ser el único cambio en la alineación celeste, por lo que el internacional peruano Renato Tapia volverá a arrancar en el banquillo. Fran Beltrán actuará como pivote defensivo y Denis Suárez como volante en la línea de tres volantes que completarán Brais Méndez y Cervi.

Clément Grenier entra en su primera convocatoria con el equipo

El centrocampista francés Clément Grenier es la gran novedad de la lista de convocados que dio ayer Luis García Plaza para el encuentro frente al Celta de Vigo. Es muy probable que el futbolista de 31 años sea el jugador descartado por el técnico madrileño en la previa del partido, pero lo que quiere el entrenador es que el francés entre ya «en contacto con el grupo». Podría disputar sus primeros minutos ante Real Madrid o Espanyol.