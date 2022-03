Cruel derrota para otro mal Mallorca

El Mallorca ha dejado escapar un punto que hubiera sido de oro en el último segundo del encuentro. Justo cuando se frotaba las manos por haber sacado petróleo en otro encuentro en el que ha demostrado una mala versión, gracias a un tanto de penalti de Salva Sevilla, Valjent tocó con las manos un centro de Santi Mina. Y eso se ha traducido en el 4-3 definitivo en un encuentro loco, de principio a fin, y que evidencia que los bermellones tienen un grave problema. Ni con defensa de cinco, con Maffeo de central hoy, este equipo defiende bien. Ni con uno más, porque Mallo ha sido expulsado en el 86 y el último tramo ha actuado con superioridad. Esto ha sido decisivo para sumar una derrota que le deja a los pies de los caballos, con solo dos puntos por encima del descenso.

Los dos primeros remates a la portería de los dos equipos han acabado en gol. El del Celta, que ha llegado antes, ha evidenciado, además, la endeblez de la zaga de los bermellones. Cervi dispara desde la frontal del área, la pelota se estrella en el larguero y Galhardo, que no marcaba desde hacía la friolera de ocho meses, sí, ocho, bate a Sergio Rico en el rechace. Era el minutos doce y era un buen jarro de agua fría para empezar, pero es cierto que el Mallorca, como ya ha sucedido otras veces, no se ha venido abajo.

Jaume Costa ha robado el balón tras un mal pase de Aidoo y ha servido una magistral asistencia lateral a Gio González, que se ha estirado lo suficiente sobre el césped para marcar. Un premio para el uruguayo, que hoy ha jugado de titular por primera vez en la Liga. Apenas se llevaban dieciséis minutos y el marcador reflejaba el empate. Era una gran oportunidad para volver a empezar de los visitantes, pero nada más lejos de la realidad. Falto de intensidad, el Celta lo tenía muy fácil para desarbolar con varios toques la supuesta presión de los rojillos, que en defensa eran un enemigo de sí mismos. Había dudas cada vez que los locales avanzaban metros. Y como todo puede empeorar, ha llegado el segundo. Iago Aspas gana la espalda a Costa y su disparo es despejado por Rico. Es el mismo delantero el que recoge el rechace, se lo envía a Denis Suárez y vuelve a marcar. Inicialmente Arias López anula el tanto por supuesto fuera de juego de Cervi, pero el VAR le corrige y el tanto sube al marcador. Este 2-1 ha empezado a escocer de verdad. El Mallorca estaba muy plano en ataque, sin hacer daño por bandas ni por dentro. Y los celestes seguían a lo suyo. Iago Aspas, eterno, envía un buen pase a Brais Méndez, pero Rico cumple con una buena parada. El portero andaluz, llegado este invierno cedido por el PSG, vuelve a estar entonado al repeler un peligroso chut de Galhardo. El Mallorca estaba pidiendo a gritos llegar al descanso, pero antes Raíllo ha llegado a tiempo para cortar un pase de Aspas al corazón del área que ha hecho temer lo peor.

No ha podido empezar mejor la segunda parte. Take ha lanzado una buena falta, Raíllo ha cabeceado y la pelota rebota en Aidoo y entra en la meta de Dituro. Quizá es más apropiado concederle la autoría del gol al zaguero local y no al foráneo, pero lo importantes es que ha instalado el 2-2 en el electrónico. Era el momento de demostrar que el Mallorca había aprendido la lección, pero el Celta ha respondido dando un buen susto. Disparo de Hugo Mallo y Brais Mendez la toca lo suficiente para desviarla, aunque el esférico se ha ido fuera por poco. Y la historia se ha repetido. Aidoo envía un pase a Méndez, que la centra al interior del área y Aspas, aprovechándose de la enorme pasividad defensiva, ha fusilado a Rico con toda la tranquilidad del mundo. Ver para creer. Minuto sesenta y otra vez por debajo en el marcador. Luis García ha movido el banquillo dando entrada de golpe a Ángel, Kang In y Salva Sevilla. Pero el que ha gozado de una gran oportunidad ha sido Raíllo. El central ha rematado de volea tras un rechace de la zaga y el balón se ha estrellado en el larguero. Una lástima porque la fortuna tampoco ha estado de la parte del Mallorca. Y, cosas de este deporte, un penalti de esos que solo se pitan con el nuevo fútbol, le ha dado vida. Un remate de Muriqi roza en la mano de Hugo Mallorca y la pelota se va a córner. El VAR avisa a Arias López y, tras revisarlo, señala la pena máxima. Salva Sevilla no perdona con un disparo fuerte desde los once metros. Y esta acción ha supuesto, además, la segunda amarilla de Mallo, por lo que el Mallorca ha jugado los últimos minutos con uno más. Pero no lo ha sabido aprovechar. Más bien todo lo contrario. El Celta, con unos menos, ha provocado más peligro, sobre todo con un disparo de Aspas que se ha ido fuera por poco. El Mallorca, poco antes, lo ha intentado con un tiro inocente de Muriqi, demasiado solo todo el partido. Y cuando no debería haber pasado nada más, en el último suspiro, unas manos de Valjent han provocado penalti. Y Aspas, como siempre, ha marcado para dejar sin nada a un Mallorca que tampoco había merecido más.

CELTA: Dituro, Hugo Mallo, Aidoo, Néstor, Javi Galán, Fran Beltrán (Tapia, min.62), Denis Suárez, Brais Méndez, Cervi (Solari, min. 73), Iago Aspas y Galhardo (Santi Mina. min.62).

MALLORCA: Sergio Rico, Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa, Baba (Salva Sevilla, min. 66), Antonio Sánchez (Battaglia, min.77), Dani Rodríguez (Fer Niño, min.77), Gio González (Ángel, min. 66), Take (Kang In, min. 66) y Muriqi.

ÁRBITRO: Ortiz Arias (comité madrileño).

GOLES: 1-0, Galhardo marca tras un rechace (min.12); 1-1: Gio González anota lanzándose al suelo tras un pase lateral de Jaume Costa (min.16); 2-1:Denis Suárez marca a pase de Aspas (min. 27); 2-2: Raíllo cabecea, la pelota rebota en Aidoo y entra en la meta de Dituro (min.48); 3-2, Aspas fusila a Rico (min.60); 3-3, Salva Sevilla marca de penalti (min.86); 4-3, Aspas, de penalti (min. 95).

T. amarillas: Fran Beltrán (min. 35), Tapia (min. 70), Raíllo (min. 79), Brais Méndez (min. 81), Battaglia (min. 90).

T. rojas: Hugo Mallo, por doble amarilla (min. 77 y 86).