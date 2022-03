“Todos los equipos pueden tener días malos, pero el día que es bueno, no te puedes ir a casa sin sumar”. En clara referencia a los encuentros disputados por su equipo frente a Betis y Valencia, el técnico del Real Mallorca, Luis García Plaza, ha exigido a sus jugadores “más personalidad y contundencia” en las áreas. El preparador madrileño, que mañana visita Balaídos, espera que sus pupilos den un paso adelante en ese aspecto y sean “capaces de sacar rédito” de las oportunidades que generan.

“Nos viene un calendario complicado, con seis partidos fuera de casa y cuatro en Son Moix. Se lo he dicho a los jugadores: ‘El equipo tiene que volver a sumar fuera de casa’. Y mañana tiene la primera oportunidad. Deben recuperar la personalidad que habían mostrado en los últimos encuentros y dar un paso adelante. Individualmente les pido que sean más determinantes, pero a nivel de grupo también quiero un cambio”, reconoció el entrenador bermellón durante la previa del encuentro frente al Celta.

Luis García es consciente de que el de Vigo no será un partido sencillo: “Tienen su propio estilo defendiendo y además cuentan con jugadores con mucha definición y calidad. Es un equipo que apuesta por la movilidad y por llevar el peso del partido. De todas formas, más allá de las cualidades del rival, lo que más me preocupa es que nosotros volvamos a estar al nivel: mejorar en la faceta ofensiva mostrando más mordiente y generando más daño y defender también mejor”.

Para el encuentro ante los gallegos, Luis García no podrá contar ni con Greiff ni con Galarreta. “Baba ya puede jugar de inicio, me han dicho los médicos, pero todo el partido sería muy arriesgado. Ya veremos por lo que optamos en el centro del campo, si por Antonio, Salva o Baba. Al haber jugado tres partidos en una semana, habrá rotaciones, tocaré algo”, ha subrayado el entrenador bermellón.

Luis García también se ha referido al fichaje de Clément Grenier, pero se ha negado a comparar su situación con la del inglés Daniel Sturridge. “No tienen nada que ver. Clément llega en un buen estado de forma. Lo que queríamos valorar simplemente era su nivel físico. Todavía está por debajo de la media, pero pronto la alcanzará. Quizás ya para el Real Madrid o el Espanyol podamos empezar a contar con él, pero de todas formas hay que ir con pies de plomo. Sturridge se ha ido a la liga australiana y todavía no juega, aquí no entreno casi ni un solo día”, aclaró el preparador.

Cuestionado sobre la posibilidad de contar con Kang In Lee y Take de inicio, Luis García se ha mostrado escéptico. “Los dos no pueden jugar si jugamos con dos puntas. Al final no pueden jugar todos. Lo que tienen que hacer, tanto uno como el otro, es sentirse importantes. Kang tiene que volver a ser un jugador más determinante, independientemente de los minutos que juegue. Y Take tiene que ser más regular, no me puede hacer un partidazo un día y desaparecer al siguiente. De todas formas, si partimos de una situación en la que Muriqi es titular y juega acompañado, reitero que es difícil poder contar con los dos sobre el verde”, ha zanjado.