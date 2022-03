Zero punts de nou possibles, per Ricard Pla

Els espectadors de Son Moix i els que ho han fet a través del televisor, ha assistit a una lliçó futbolística. La Reial Societat, un equip treballat i infinitament superior en l’aspecte tàctic i tècnic al Mallorca s’ha endut una victòria merescuda i inqüestionable avant un equip que s’ha rendit al quart d’hora i sobretot després del magnífic gol marcat per un veterà com és David Silva. El canari i Merino han dominat el centre del camp en tot moment i no s’han vist exigits per cap jugador del Mallorca. Es fa molt difícil rescatar algun aspecte positiu de l’actuació dels homes de García Plaza. L’entrenador madrileny ha introduït canvis en l’onze inicial que no li han servit per res. En tots els noranta llargs minuts el Mallorca ha estat incapaç no ja de xutar a porta, ni tan sols de crear el més mínim perill a l’àrea de Remiro. Ni a pilota aturada, ni en joc fluid, els mallorquinistes han tengut cap opció. La Reial Societat ha dominat totes les facetes del joc i sempre ha estat superior; en el centre del camp i en les dues àrees. En alguns moments, la superioritat tècnica ha estat aclaparadora, sobretot en els darrers instants quan la Reial s’ha dedicat a passar-se la pilota fent un ‘rondo’ interminable per a desesperació dels mallorquinistes. Segurament molts diran que ha estat un bany o dutxa de realitat veure la distància que existeix entre els dos equips i plantilles. També és una realitat que el Mallorca suma tres derrotes consecutives, que l’efecte Muriqi sembla haver-se esvaït i que la distància en la zona perillosa del descens es a cinc punts, quan tothom pensava ingènuament que després del partit contra la Reial, seria de vuit punts. El panorama i el calendari és el que és i ara toca refer-se i anar a Balaidos, diumenge, a intentar no tornar de buit. I el Celta no ho posarà fàcil.