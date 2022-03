Además de apoyar y pedir mesura para parar la violencia que se está viviendo en el deporte balear y que llevó a los árbitros a convocar un parón, Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, fue cuestionado en su visita a la Federación acerca de la expulsión de Luis García ante el Valencia. "Sé que la labor de un entrenador es muy complicada. Cuando las cosas no salen bien es normal que una persona en el área técnica esté nerviosa. Lo que pasa en el banquillo es fiel reflejo de lo que ocurre en el campo. No ha habido una consigna de una mayor dureza contra los entrenadores. El entrenador tiene una área técnica de la que no pueden salir. Hay entrenadores que viven fuera de ella", ha indicado.

Medina Cantalejo ha informado de que el delegado del club bermellón, Toni Tugores, se ha puesto en contacto con él para solicitar una reunión: "Esta mañana me ha llamado Toni Tugores, delegado del Mallorca, para ver si en breve podemos reunirnos con ellos. Son visitas cordiales, tenemos que darle una normalidad desde el respeto". Una de sus críticas ha ido dirigida hacia el papel de los clubes, criticando actuaciones arbitrales y dando pie a a aficionados radicales "a sentirse con derecho a todos". "Antes los presidentes llegaban a insultar y agredir, llegando a haber un parón en el fútbol profesional. Ahora la maquinaria ha cambiado. Tenemos los community managers y webs oficiales de los equipos. Si desde la oficialidad plasman su queja, los aficionados radicales se sienten con derecho a todo", ha lamentado. Por otro lado, ha insistido en el que el poco tiempo efectivo de juego de la liga española es un problema de los propios equipos y jugadores, no de los árbitros. "A partir del minuto 85 todos hacen los cambios. En el momento en que mete un gol el equipo empiezan a caer lesionados, y eso que estamos en febrero. Lo que hemos dicho es que los árbitros no tienen que hablar tanto, no tienen que dar tantas explicaciones. Cuando se lesione un jugador, que salga fuera con los médicos. Si hay días que se prolonga el descuento hasta los diez minutos y te meten gol al final, pues no haber perdido el tiempo", ha zanjado.