Lo que no puede ser y lo imposible, por Antoni Ruiz

Hay una frase que se atribuye al mítico torero Rafael Guerra: «Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible». Le viene como anillo al dedo al Mallorca en el partido ante la Real Sociedad, que acabó en una derrota que priva a los de García Plaza de lograr unos puntos que le hubieran situado más lejos del descenso.

No pudo ser, porque fue imposible hacerle oportunidad alguna a los donostiarras que demostraron una fortaleza en defensa que para sí querrían muchos equipos. Quince porterías a cero en el campeonato de Liga lo certifican.

No es que el Mallorca no lo intentara, con periodos como los diez primeros minutos de cada parte de dominio de balón, pero enfrente se encontraron con un muro. Le Normand y Pacheco se las vieron tiesas con Muriqui, pero no le dejaron ni un remate franco.

Antonio Sánchez y Salva Sevilla o Kubo en escasas ocasiones buscaron la manera de traspasar el frontón, pero el trabajo de equipo de los de Imanol Alguacil hizo cualquier tentativa estéril. Si a ello añadimos el magnífico partido de David Silva y Mikel Merino en el centro del campo de la Real Sociedad, rubricado con un gol por barba, poco de positivo se podía lograr.

Al Mallorca le queda el consuelo de que dio una buena imagen más allá del resultado final y que no serán muchas las veces que se encontrará con un equipo con los mimbres de su rival.