Ya es oficial la sanción a Luis García tras ver la roja directa en el pasado encuentro de Liga ante el Valencia. El Comité de Competición aplica el castigo habitual y sanciona al técnico del Real Mallorca con dos partidos. Por ende, el entrenador mallorquinista no podrá sentarse esta noche en el banquillo en el encuentro frente a la Real Sociedad ni tampoco este domingo en Balaídos para medirse al Celta.

El Comité considera que las imágenes aportadas por la entidad, que ha intentado recurrir la sanción, no demuestra "“un error material manifiesto" en la redacción del acta del colegiado Figueroa Vázquez.

El encuentro ante el Valencia entraba en los últimos diez minutos cuando Luis García reclamó la segunda tarjeta amarilla para Dhiakaby tras una falta, diciendo que" es tarjeta amarilla", levantando los brazos y girándose hacia su banquillo. El árbitro no lo dudó y le mostró la cartulina roja, una situación que desesperó al madrileño, tal y como explicó en la posterior rueda de prensa.

"El club alega la existencia de un error material manifiesto, negando que los hechos ocurriesen tal y como quedaron consignados en el acta arbitral. Afirma que, tal y como en su opinión demostrarían las imágenes que el técnico no salió del banquillo en ese momento, no tiró la botella de agua al suelo ni se dirigió en ningún momento al colegiado, al que en todo momento dio la espalda, ni, finalmente, pronunció las palabras que le atribuye el acta", explican en la resolución.

"En opinión de este Comité de Competición, esto no ocurre en este caso. Y ello porque las imágenes aportadas por el club no lograr desvirtuarlo, al no conseguir probar de modo indubitado el error en la apreciación realizada por el colegiado y, en consecuencia, la veracidad de lo que hizo constar en el acta", concluyen.

Por otro lado, el fisio de la primera plantilla Cristian Castilla, que también fue expulsado por protestar, también deberá cumplir una sanción de dos partidos.