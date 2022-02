La cara y la cruz del Real Mallorca - Valencia CF

Era su gran oportunidad en el once y en el centro del campo tras la lesión de Galarreta y no defraudó. El palmesano, que formó junto a Salva, dio un recital de derroche físico durante el tiempo que estuvo en el campo antes de ser sustituido a causa de molestias físicas. Ante un equipo que propuso un juego duro y al límite del reglamento, el 10 bermellón no se arrugó y pidió el balón en todo momento, ayudando al de Berja en la creación. Además, en defensa no escatimó en esfuerzos, tapando huecos en las contadas ocasiones rivales. Debe mantener el nivel, porque por sus botas pasarán muchas opciones para la permanencia.

Dani Rodríguez: Más pendiente de protestar que de jugar

No todos los jugadores del Mallorca rindieron a gran nivel ayer ante el Valencia. Hubo uno que sigue sin encontrarse a sí mismo y lo peor, que empieza a transmitir frustración en cada jugada. Dani Rodríguez, que fue sustituido, no estuvo nada fino ante los de Bordalás. El Mallorca volcó su juego ofensivo en Kubo, dejando al gallego con una papel residual. Y las pocas veces que tocó el balón estuvo desafortunado, protestando una mala entrega a un compañero o buscando faltas. El propio futbolista, a través de Twitter, reconoció su mal partido: «Nadie tiene la culpa del partido horrible que hice, solo yo! Y solo yo soy capaz de volver a mi mejor versión!». Un gesto que le honra.