El fet que un equip arribi a tenir catorze córners a favor i intentar més de vint xuts a porteria ja veiem que no vol dir absolutament res. Això és, més o menys, el que ha passat al Mallorca davant un ultradefensiu València, que ha jugat al més pur estil Bordalàs, segurament un dels entrenadors més poc simpàtics de la lliga. De simpàtic, sí que ho és Luis García Plaza, que ha estat expulsat pel col·legiat Figueroa Vázquez en un arbitratge lamentable. No sabem si l’expulsió de l’entrenador del Mallorca és justificable, però estam segurs que no ho és que passi tot el partit demanant targetes grogues a cada falta que rebien els seus jugadors. Amb aquesta actitud, García Plaza no ha ajudat gaire al seu equip, que s’ha vist impotent davant el plantejament que ha fet el seu col·lega. El València venia d’encaixar una golejada a Mestalla davant el Barça i Bordalàs no ha tingut cap inconvenient ni gens de rubor per alinear tres centrals i el que fes falta per endur-se’n els tres punts. Llevat de l’espectacular gol de Paulista al minut tres, el València no ha fet absolutament res més que defensar-se davant un impotent i frustrat Mallorca. Ho ha intentat, però, com hem vist en altres partits, li ha faltat molt d’encert i una dosi de tranquil·litat cada vegada que entrava a l’àrea. La reaparició de Paulista després de quatre mesos sense jugar no només ha estat clau per marcar el gol, sinó que també perfecte en el marcatge a Muriqi. A l’equip de García Plaza, no li podem retreure res, perquè ho ha intentat des de tots els racons del camp, però de vegades això no basta, sobretot davant un equip que ha defensat cada pilota jugant al límit del reglament. Si els de Mestalla s’han curat les ferides de la darrera golejada, ara haurà de ser el Mallorca qui se les haurà de guarir davant la Reial Societat, a Son Moix, dimecres, en el partit que al seu dia va quedar ajornat.