El Valencia de Bordalás y el árbitro sacan de quicio al Mallorca

El Mallorca ha perdido una gran oportunidad de abrir hueco con las plazas de descenso al perder este mediodía con el Valencia (0-1), en un partido decidido a los tres minutos por Gabriel Paulista. El equipo rojillo parece, definitivamente, el equipo aspirina. Concedió al Levante su primera victoria en diez meses y hoy la primera del año a un Valencia que es lo más parecido a un incendio, con un ambiente enrarecido que hoy el Mallorca ha ayudado a calmar. Los locales han hecho méritos para al menos empatar, pero también es verdad que, aunque ha controlado buena parte del partido, el guardameta valencianista Mamardashvili ha pasado prácticamente inadvertido. No queda otra que levantarse y pensar ya en el partido del próximo miércoles ante la Real Sociedad, que hay que ganar para no volverse a meter en problemas. El Mallorca se ha estrellado con la intensidad del Valencia y la permisividad de un árbitro al que le vino grande el partido, nefasto toda la tarde y que ha sacado de quicio a los locales.

Un golazo de Gabriel Paulista a los tres minutos cambió el guion del partido. El central brasileño enganchó el balón desde fuera del área y lo coló en la portería de un Sergio Rico al que no se le puede reprochar nada. Si de verdad hay goles imparables, este es uno de ellos.

El Mallorca reaccionó bien al gol. Muriqi tuvo la más clara a los seis minutos, pero su disparo con la zurda fue detenido fácil por el portero valencianista. Se deshizo del dominio del Valencia y empezó a llegar al área de Mamardashvili, aunque eso sí, sin excesivo peligro. El equipo de Luis García, con el viento en contra en el primer periodo, fue cayendo en la trampa del colectivo de Bordalás, un equipo intenso como pocos y que saca de quicio a sus rivales por sus reiteradas faltas. Y al que más, a Kubo, el mejor del partido, el más activo, el que más buscaba hacer daño. El japonés fue objeto de una falta tras otra, hasta que reventó por la pasividad de un árbitro, Figueroa Vázquez, el mismo que anuló un gol al Mallorca ante el Levante por unas muy dudosas manos de Salva Sevilla, que sacó la primera a….Kubo, por protestar. Luis García estaba que se lo llevaban los demonios, y la afición era un clamor contra un árbitro que esperaba sin éxito que las aguas se calmaran.

Bordalás planteó el partido con un único objetivo, frenar a Muriqi, intentar que el kosovar entrara lo menos posible en contacto con el balón. Con su defensa de tres, con Diakhaby, Paulista y Alderete, lo consiguió, reforzado por un centro del campo muy poblado, con hasta cinco jugadores, que se les atragantaron a Salva Sevilla y Antonio Sánchez, sobre todo al primero, superado por momentos y poco atinado en el lanzamiento de faltas y saques de esquina.

El árbitro despertó y empezó a castigar la intensidad, o algo más, de los jugadores del Valencia. Brian Gil frenó a los 19 minutos de manera contundente a un Kubo que ya iba caliente. Y con razón. Con tarjeta amarilla, el nipón se encaró al valencianista, que se jugó la segunda. Raíllo ejerció de capitán y fue a hablar con Kubo para enviarle un mensaje de tranquilidad. Solo le faltaba al Mallorca quedarse con diez sobre el terreno de juego. Alderete y Diakhaby fueron los siguientes en ver la amarilla, en la confirmación de que el equipo de Bordalás hace una media de cien faltas más que la media de la Liga. En la primera parte, doce por seis del Mallorca. Por ahí empezó a ganar el partido el Valencia.

La realidad era que el Mallorca llegaba al área rival, pero no se recuerda una sola parada a Mamardashvili. Tampoco a Sergio Rico, que sin embargo se llegó un par de sustos antes del descanso.

Con el viento a favor, en la segunda parte debía empezar otro partido. En cinco minutos creó el Mallorca más peligro que en toda la primera parte. Jaume Costa envió fuera un gran centro de Kubo, sin duda el más clarividente de su equipo; Mamardashvili envió a córner un gran disparo de Maffeo y Muriqi remató fuera el saque de esquina de Salva Sevilla. Todo esto en un minuto. Era ahora o nunca. La presión era cada vez más insistente y parecía difícil creer que el gol no llegaría.

Luis García dio entrada a Gio y Amath por Maffeo y Ángel para intentar que cambiara algo. Pero el Valencia cada vez se sentía más cómodo y el Mallorca más nervioso por su incapacidad de superar a una defensa muy bien plantada. Los últimos minutos fueron un querer y no poder del equipo de Luis García, que quemó todas sus naves con la entrada de Kang, Amath y Abdón. La lección que ha de extraer el equipo es que para ganar hay que hacer mucho más. Hubo intensidad, acoso, insistencia y presión. Pero faltó lo más importante, el gol. Entre medias, una nueva expulsión de Luis García por protestar, con razón, que el árbitro no mostrara la segunda amarilla a Diakhaby por una falta clara. La confirmación de que no era el día del Mallorca.

Ficha técnica

Alineaciones: Mallorca: Sergio Rico; Maffeo (Gio, m.61), Valjent, Raíllo, Jaume Costa; Antonio Sánchez (Sedlar, m.70, Salva Sevilla (Abdón, m.76); Dani Rodríguez (Kang, m.70), Kubo; Ángel (Amath, m.61), Muriqi.

Valencia: Mamardashvili; Diakhaby, Paulista, Alderete; Musah (Costa, m.76), Soler (Marcos André, m.90), Rácic (Guillamón, m.76), Bryan Gil (Comert, m.90), Foulquier; Moi Gómez, Hugo Duro (Ilaix, m.57).

Goles: 0-1. Gabriel Paulista desde fuera del área (m.3).

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Tarjetas amarillas: Kubo (m.16), Brian Gil (m.19), Alderete (m.23), Diakhaby (m.25), Mamardashvili (m.41), Valjent (m.70), Jaume Costa (m.83), Ilaix (m.87).Tarjetas rojas: Luis García (m.84) por quejarse de que Diakhaby no viera la segunda amarilla; Ilaix Moriba (m.90) por segunda amarilla; A un miembro del cuerpo técnico del Mallorca (M.92).

Espectadores: 14.417 espectadores en Son Moix.