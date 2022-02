Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, ha calificado de "totalmente injusto" el tropiezo del Mallorca ante el Valencia (0-1) en un partido en el que ha sido expulsado por protestar en el minuto 84, algo que le produce mucha frustración. "Estoy hundido, no lo merezco. Llevo dos expulsiones en LaLiga, una por decir que no nos pitan ni una y otra por pedir otra tarjeta. Es difícil asimilarlo porque veo a otros entrenadores que hacen más que yo y no les expulsan, en ese aspecto estoy hundido. Son dos expulsiones que no me merezco, no es normal lo que me han hecho. Hay que aceptarlo, pido disculpas... Pero es que he visto hasta al Cholo salir de su área técnica, a Xavi pegarle a uno en el pecho y decirle qué vergüenza... Pido disculpas porque ahora no estoy dos partidos con el equipo, esto es lo que más me duele de todo". Según ha reflejado el colegiado Figueroa Vázquez en el acta, le ha mostrado la roja "por salir desde su banquillo tirando una botella de agua al suelo, gesticulando con sus brazos y a viva voz dirigirse a mí en los siguientes términos de forma reiterada: "Eso es tarjeta, eso es tarjeta".

El preparador de los bermellones ha lamentado la falta de puntería ante los de la capital del Túria. "No hemos merecido perder, les hemos generado ocasiones de sobra para ganar o al menos no perder. Hemos ganado en todas las estadísticas menos en la que importa, el resultado. Es una pena, nos ha faltado meterla. Llevamos dos derrotas muy injustas, pero lo que cuentan son los goles. Hemos sido mejores que ellos, pero el primer gol nos ha hecho mucho daño, aun así nos hemos rehecho. Me quedo con una sensación muy extraña tras esta derrota", ha añadido. García Plaza ha pedido calma a pesar de haber sumado dos derrotas seguidas. "El equipo no debe volverse loco. Llevamos una buena línea, estamos bien, hay que seguir porque el miércoles tenemos otro partido muy importante ante un gran rival -la Real Sociedad-", ha precisado antes de alabar a Take. "Ha estado bastante bien, muy desequilibrante. Le ha faltado esa inspiración final para hacer gol", ha destacado. Sobre la situación en la que se encuentran los bermellones en la clasificación, el madrileño se ha mostrado resignado. "Ya os lo he dicho otras veces, esto va a ser un sufrimiento hasta el final", ha finalizado.