Gio González no ocultó su frustración por la derrota ante el Valencia en un encuentro en el que considera que el colegiado Figueroa Vázquez fue demasiado permisivo. «No me gusta hablar de los árbitros, pero permitió un poco más de lo normal. A nosotros nos viene bien cuando no hay tantas interrupciones», reflexionó el uruguayo.

El lateral del Mallorca, que sustituyó a Maffeo en el minuto 61, cree que la derrota no es justa. «Ha sido una lástima. Veníamos de una buena racha aquí en casa, pero lo bueno es que el equipo compite partido tras partido y debemos seguir para agarrarnos al objetivo de la permanencia. Estamos tristes y desilusionados porque hicimos méritos para, al menos, lograr un punto. El equipo se lo dejó todo», comentó. Por su parte, Jaume Costa también opinó que los bermellones no deberían haber perdido. «Nos ha faltado solo el gol. Hemos sido muy superiores al Valencia. Es de esos días en los que juegas noventa minutos más y no marcas. Estamos fastidiados, pero la suerte es que el miércoles tenemos otra oportunidad para ir a por el objetivo. Lo conseguiremos», analizó el lateral izquierdo, que fue titular ante su exequipo. Por último, el portero Sergio Rico se mostró resignado por haber caído ante los de la capital del Túria. «Hemos tenido el control absoluto del partido y todas las ocasiones han sido nuestras. Ellos han tenido esa y ha entrado. Es una de un millón. Nos quedamos con mal sabor de boca, pero tenemos que apretar un poco más los dientes para que el próximo partido consigamos la victoria», apuntó respecto al duelo ante la Real Sociedad.