Tendría que surgir una oportunidad de oro para que el Real Mallorca acuda al mercado de jugadores libres en busca de un sustituto para el lesionado Galarreta. El entrenador bermellón, Luis García Plaza, ha admitido que es una posibilidad pero que por el momento no hay nada. "Como club siempre tenemos que estar abiertos. No es fácil. Tiene que estar sin equipo, depende de si está desde el mercado de diciembre o desde verano. Un 5 no necesitamos, si acaso un 8. Es muy complicado. Tenemos que estar siempre peinando el mercado, pero por el momento no me han dicho nada. Ni abierto ni cerrado", ha explicado.

Luis García ha querido valorar la actitud y valores de Galarreta tanto dentro como fuera del campo. "Supimos en cuanto él se cayó al suelo que era grave. Es una desgracia. Este chico representa muchos valores. Es un diez en todo. Es uno de los jugadores que uno está orgulloso de dirigir. Nos tiene que servir para brindarle a él el objetivo de la permanencia", ha apuntado esta mañana en la sala de prensa de Son Moix. "La baja de Galarreta nos tiene que servir para brindarle a él el objetivo de la permanencia" "Otra gente tiene que dar un paso adelante como Salva, Antonio, Battaglia, Sedlar e incluso Dani, que también puede jugar allí", ha añadido. Greif, Baba y el propio Galarreta son las únicas bajas que tiene para el duelo de mañana ante el Valencia, con la excepción de un futbolista que es duda por un golpe en el entrenamiento. "Hay alguna duda con uno, pero pienso que va a estar. Surgen cosas durante el entreno, no es nada serio. Creo que sí va a estar. Solo hay esas tres bajas si no ocurre nada raro", ha informado. Tras conocerse que Brian Oliván tiene un preacuerdo para firmar con el Espanyol para la próxima temporada, Luis García ha querido defender su compromiso con el Mallorca: "¿Es oficial? Hasta que no lo sea no puedo decir nada. Brian está dando todo por el equipo. Sé que la renovación estaba complicada, pero en su día a día es como si no ocurriera nada. Si tiene que jugar lo hará a tope". "Sé que la renovación de Oliván estaba complicada, pero en su día a día es como si no ocurriera nada" Respecto al Valencia de José Bordalás, Luis García no cree que su mala racha, sin ganar en todo 2022, sea un factor determinante para el encuentro. "El Valencia es un gran equipo y siempre aspira a estar entre los mejores. Que estemos a cuatro puntos de ellos significa que estamos haciendo bien las cosas. Para mí el partido es importantísimo. Tienen jugadores de primer nivel y es un rival de categoría. Vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para poder ganar", ha destacado. "Han variado bastante de sistema todo el año. Sabemos que aprietan mucho, que son fuertes en la presión y que te hacen los partidos difíciles. Tenemos que imponernos en el juego y acertar en las áreas", ha incidido. El entrenador mallorquinista ha explicado que la designación de Figueroa Vázquez como colegiado, árbitro con el que solo ha perdido el Mallorca este curso, no influirá. "Es verdad que contra el Levante la mano de Salva en el gol o el penalti… Somos un club bastante tranquilo con los árbitros. Eso no quiere decir que el otro día la entrada a Gala o la de Juanma a Kang In eran rojas. Vamos a intentar ayudarle en todo lo posible. Lo mejor de los árbitros es cuando acaba el partido y pasan desapercibidos", ha resaltado. "Lo mejor de los árbitros es cuando acaba el partido y pasan desapercibidos" Para acabar, ha vuelto a pedir a la afición que acuda al estadio para animar al equipo a pesar de la hora del encuentro. "Necesitamos otro ambiente genial. Sé que la hora es complicada, pero que venga la máxima gente posible. Hemos notado el apoyo en estos dos últimos partidos, que la gente no piense que los ánimos son en balde", ha concluido.