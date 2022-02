Para qué sirve el VAR, por Ricard Cabot

No hay justificación posible para que el colegiado Soto Grado no fuera llamado desde la sala de videoarbitraje para que examinara con lupa si la durísima entrada de Víctor Ruiz a Galarreta era merecedora o no de tarjeta roja. Una falta es una acción susceptible de ser revisada como cualquier otra, como unas manos dentro del área -la de Battaglia, en la que sí se recurrió al VAR-, o un fuera de juego. Una falta de esta dureza, que acaba con el futbolista fuera de los terrenos de juego para una larguísima temporada, no puede quedarse en una simple tarjeta amarilla. La acción del jugador del Betis no venía a cuento, entre otras cosas porque el juego se desarrollaba en el centro del campo. No fue el único error de bulto de Soto Grado porque otra infracción, de Juanmi a Kang con los tacos por delante impactando en la rodilla del surcoreano, en el primer minuto de la segunda parte, también se quedó en una simple amarilla, cuando bien pudo haber mostrado la roja. Y los del VAR sin enterarse de nada.