La cara y la cruz del Real Betis-Real Mallorca

Golazo de cabeza para dar esperanza

Vedat Muriqi sigue haciendo números para convertirse en uno de los fichajes del año en la Liga y en una de las mejores incorporaciones del Mallorca en muchas temporadas. El delantero kosovar, que sigue imparable en el jugo aéreo, dio esperanzas al equipo de poder conseguir puntuar en el Benito Villamarín con un remate de cabeza de lujo. Centro de Jaume Costa y el ariete, sin saltar y tirando de potencia, la colocó en la escuadra. Más allá del gol, todas las jugadas mejora cuando pasan por él. Además, tan solo el palo en la primera mitad impidió que marcara antes con una fuerte volea. Con él, el Mallorca es un equipo nuevo.

La cruz: Rodrigo Battaglia

Una mano evitable que condenó al equipo

Se puede discutir la actuación dudosa de Soto Grado y del VAR durante el partido, pero no el penalti de Rodrigo Battagliaan por mano. Cuando el Mallorca ya había hecho lo más difícil, que era empatar el encuentro, el argentino, que había entrado en la segunda mitad en sustitución de Salva Sevilla, sacó la mano a pasea para interceptar una volea de Carvalho. En directo no se apreció nada, pero la repetición no dejó dudas. Una manera dolorosa de tirar por tierra un más que digno partido de los de Luis García, que se quedaron sin tiempo de intentar de nuevo recortar distancias en el marcador.