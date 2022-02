Bona imatge i mal resultat

El Mallorca aquesta cap de setmana s’ha enfrontat a un dels equips que està més en forma i que fa més bon futbol a la Primera Divisió. El Betis ha posat una o dues marxes més a la primera part i li ha bastat mantenir l’avantatge, fins que s’ha vist compromès per una bona reacció del Mallorca. Una rebel·lió que ha protagonitzat el millor dels mallorquinistes, el kosovar Vedat Muriqi, un futbolista que no ha vingut a perdre el temps, ni de vacances, com ho hauria pogut fer qualsevol altre jugador cedit en el mercat d’hivern. L’actuació i actitud del davanter centre, marcant un gran gol de cap i una rematada al pal que mereixia més premi, ha estat el més destacat del partit del Mallorca en el Benito Villamarín. La derrota no és injusta, però, perdre el punt que tenia per culpa d’un penal de VAR i que possiblement s’hauria pogut evitar, és un cop difícil de pair.

El Mallorca ha millorat molt en el segon temps, però, com hem dit, ha tingut davant un equip molt ben treballat per Mauricio Pelegrini i que té una gran plantilla. No és casualitat que els andalusos ocupin la tercera plaça de la lliga i tinguin totes les opcions a la Lliga Europa i a la Copa. L’equip de García Plaza s’ha vist perjudicat per la lesió de Ruiz de Galarreta per una duríssima entrada de Víctor Ruiz. El central del Betis es mereixia un poc més que una targeta groga. El Mallorca ha fet el que ha pogut, ha mostrat una bona imatge i ha competit, cosa que no havia passat en sortides més recents. Només la precipitació i qualque pèrdua de pilota absurda són detalls que a la Primera Divisió tenen molta importància. Com diuen els tècnics, els petits detalls. En tot cas, el Mallorca ha de seguir en aquesta línia competitiva per afrontar el que li vindrà les pròximes jornades, començant per la visita del València, un equip molt tocat després de la golejada davant el Barça i que serà a Son Moix a curar-se les ferides.