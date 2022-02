El Mallorca se queda con las ganas

El Mallorca se ha quedado con las ganas de llevarse un punto del Villamarín que hubiera sabido a oro en su lucha por alejarse de los puestos de descenso. Justo cuando había hecho lo más difícil, al empatar con un golazo de Muriqi de cabeza, unas manos de Battaglia han provocado un penalti, transformado por Willian José, que ha desnivelado la balanza a solo nueve minutos del final. Una auténtica pena porque los bermellones han dado la cara ante un adversario de postín y que por algo está luchando entre los mejores de la competición. Sin embargo, si muestra este nivel, ya mostrado ante el Cádiz y Athletic, este equipo firmará la permanencia en Primera División.

Lo peor de la primera parte no ha sido que el Betis se haya ido por delante en el marcador, sino que justo antes de irse al vestuario Víctor Ruiz realizara una feísima entrada sobre Galarreta. Lo increíble es que el colegiado solo le mostró la tarjeta amarilla cuando era una roja de manual por una patada que, a falta de confirmarse, tiene le peor pinta posible para el vasco, que podría tener los ligamentos cruzados rotos de la rodilla. Un terrible golpe para un futbolista que volvía a tener un buen nivel, se había hecho indiscutible para Luis García y también para el propio Mallorca, que necesita de su dinamismo en el centro del campo. El choque no ha empezado mal para los visitantes. Es cierto que el Betis es otro nivel, por algo está en puestos de Liga de Campeones y con posibilidades de pasar ronda en la Liga Europa, pero han demostrado personalidad a la hora de atacar y estaban ordenados cuando les tocaba recular. Los locales tenían más el balón, pero dejaban espacios para los Take, Dani y compañía. De hecho, el japonés ha liderado una ofensiva que ha abortado Víctor Ruiz en el último suspiro cuando Muriqi estaba preparado para rematar. Sin embargo, los andaluces son los que han mostrado más los dientes, empujados por su crecida afición. Y con magos de esto como Canales y Fekir es más fácil. El cántabro ha hecho daño con sus pases al interior, sobre todo en uno que Juanmi no ha podido rematar de milagro. Pero el que ha asustado de verdad ha sido Álex Moreno,q ue con un gran disparo lejano ha estrellado el balón en el poste. Ha sido un aviso de que lo que ha llegado poco después. Canales ha servido un centro al corazón del área, Take se ha dormido a la hora de vigilar y Álex Moreno, desde atrás, ha sorprendido con un cabezazo que ha dejado sin reacción a Sergio Rico.

Este gol ha sido un jarro de agua fría, pero el Mallorca, como ya ha demostrado en las últimas semanas, no se viene abajo a las primeras de cambio. Fekir lo ha probado con un disparo que ha atrapado el meta, pero el peligro real ha llegado en la otra portería. Un sensacional envío de Jaume Costa a Muriqi ha estado a punto de empatar el encuentro. El kosovar ha controlado y ha rematado con el alma, pero el balón se ha estrellado violentamente en el palo. Una lástima porque eso podría haber cambiado el panorama del choque. Ha sido toda una declaración de intenciones que Take ha confirmado con otro chut que se ha ido a córner. A los rojillos les faltaba estar más precisos en el último pase, pero transmitían que sabían lo que tenían que hacer. El Betis, que funciona como un acordeón maravilloso a la hora de atacar y defender, no estaba tan cómodo como dictaba el electrónico. Eso sí, Canales, qué bueno es este jugador, ha puesto a prueba los reflejos de Rico, que ha respondido con seguridad.

En la segunda parte, ya con el enorme disgusto de la lesión de Galarreta, sustituido por Antonio Sánchez, Luis García ha movido ficha con la entrada de Amath y Kang In. Precisamente el coreano ha sido víctima de otra entrada exagerada, en este caso de Juanmi, que solo ha sido sancionada con amarilla. Al Mallorca le faltaba morder porque resolvía con solvencia los ataque de los sevillanos, pero sufría a la hora de hacer daño de verdad al rival. De hecho, Canales ha sido otra vez protagonista con otro disparo que se ha ido fuera por poco. Hasta que Jaume Costa y Muriqi se han inventado la acción perfecta. El valenciano ha enviado un gran pase a la cabeza del cedido por la Lazio, que ha rematado de forma impecable al fondo de la red. Era el zarpazo que necesitaba este equipo. El Mallorca se las prometía muy felices, solo quedaban quince minutos para el final y se veía capaz de resistir. Pero todo son penurias en la casa del pobre. Unas manos de Battaglia, después de una pérdida absurda de Kang In, provocaron un penalti que confirmó el VAR. Tanto esfuerzo para que después el duelo se esfumara de esta manera. Willian José no ha fallado y ha puesto el 2-1 en el electrónico para jolgorio de los locales justo cuando el reloj marcaba el minuto 81. A partir de ahí han aparecido las prisas que no suelen ser buenas consejeras. Un disparo de Fer Niño y poco más han sido los últimos coletazos de un Mallorca que se ha quedado con las ganas de rascar un punto de Sevilla.

BETIS: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz (Edgar, min. 61), Álex Moreno, William, Guido Rodríguez, Canales (Joaquín, min. 83), Juanmi (Tello, min. 61), Fekir y Borja Iglesias (William José, min. 69).

MALLORCA: Sergio Rico, Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa, Galarreta (Antonio Sánchez, min. 45), Salva Sevilla (Bataglia, min.64), Take (Kang In, min. 46), Dani Rodríguez (Fer Niño, min. 69), Ángel (Amath, min. 46) y Muriqi.

ÁRBITRO: Soto Grado (comité riojano). GOLES: 1-0: Álex Moreno marca de cabeza (min. 24); 1-1, Impecable cabezazo de Muriqi a pase de Jaume Costa que bate a Rui Silva (min. 74); 2-1, Wilian José marca de penalti (min.81).

T. amarillas: Víctor Ruiz (min.44), Juanmi (min. 46).