Luis García no pudo ocultar su preocupación por la lesión de Íñigo Ruiz de Galarreta, que ensombreció todo lo que ocurrió en la derrota ante el Betis. «Estoy muy triste por lo de Gala, es un golpe en la rodilla y pinta mal. Si es grave, lo perdemos para toda la temporada, espero que no sea así. Ha sido lo peor del partido con diferencia. En cuanto a la acción, no la he podido ver, tendré que ver la repetición; si hubiese sido roja, eso podría haber condicionado el partido, tendrían que haber jugado toda la segunda parte con un jugador menos», lamentó.

