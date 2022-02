Gio González: «Lucharé en el Mallorca para jugar el Mundial de Catar»

Llevaba toda la vida esperando una oportunidad como esta y no está dispuesto a desaprovecharla. Giovanni Alessandro González Apud, conocido como Gio González (Montevideo, 1994) sabe a lo que ha venido. Llega gratis al Mallorca, después de triunfar en el Peñarol uruguayo, para «cumplir el sueño» de jugar en Europa y para que le sirva de trampolín en una carrera en la que aspira a disputar el próximo Mundial de Catar con su selección, en la que es un fijo.

Es hijo de Juanchi González, aquel mediapunta que militó en el Oviedo, Atlético de Madrid y Granada a finales de los noventa y principios de este siglo, por lo que es imposible que tenga un referente más cercano en el fútbol. En su conversación con DIARIO de MALLORCA, celebrada en OK Mobility de Palma, el lateral derecho destila mucha seguridad, la misma que quiere demostrar sobre el césped.

¿Cómo fue su fichaje por el Mallorca?

Se dio todo rapidísimo, fue de un día para el otro. La negociación se cerró en la noche de un jueves y el viernes a las dos de la tarde ya estaba viajando hacia la isla. Sé que el fútbol es así y lo sabía, pero es que no me pude ni despedir de gente que quiero de mi país. Ya tendré tiempo de darles un buen abrazo.

Usted sabe de sobra desde niño cómo es este deporte por la experiencia profesional de su padre.

Mi padre es mi mejor ejemplo. Desde pequeño ya me ha inculcado las cosas que tiene el fútbol, tanto las ventajas como las desventajas. Estoy cumpliendo un sueño que tengo desde niño y estoy muy feliz, tratando de disfrutar del día a día al máximo.

¿Qué le convenció de la oferta del Mallorca?

Sinceramente tenía varias posibilidades sobre la mesa y, cuando surgió este interés del Mallorca, no me lo pensé dos veces porque siempre fue mi sueño jugar en España. Viví muchos años aquí cuando mi padre era futbolista, pasé mi infancia viéndole y quería jugar como él en esta Liga. No me lo pensé porque, además, tenemos el mismo idioma, cultura y educación, unos valores que yo ya conocía de cómo es la gente aquí. Hasta la comida es parecida. Eran muchas cosas en la balanza y por eso tomé la decisión de venir al Mallorca. Creo que ha sido la mejor.

¿Qué club se ha encontrado?

Me he encontrado un lindo club. Estoy muy contento por el recibimiento de todos, tanto de mis compañeros como de los empleados. Me han acogido de gran manera y eso es importante para mí para adaptarme a una nueva Liga.

Se le ve satisfecho con la ciudad deportiva de Son Bibiloni.

De niño estuve en el Oviedo cuando mi padre jugaba allí, y ya tenía una idea de cómo son aquí. La del Mallorca me ha gustado muchísimo, los campos de juego son muy lindos, pero todavía más la gente que trabaja allí que la propia infraestructura. Todos son muy acogedores y con una gran calidad humana.

Luis García le hizo debutar en la Copa ante el Rayo nada más llegar y eso que usted venía de estar de vacaciones.

El campeonato terminó a mediados de diciembre y estuve seis días sin entrenar y luego ya, a partir del 20 de diciembre, empecé por mi cuenta. El 6 de enero me puse a trabajar con el Peñarol, que me dio permiso, aunque ya había finalizado mi vínculo contractual con ellos. Me tomó por sorpresa jugar en Vallecas, me sentía preparado, aunque me faltó un poco de ritmo. Eso lo iré cogiendo rápido. Lo que tengo que hacer es adaptarme a una nueva Liga, a una nueva intensidad que, ni de cerca, se acerca a la de mi país, pero sé que no me va a llevar mucho.

¿Usted es lateral o extremo?

Siempre trato de dar lo mejor de mí en el lugar que el míster me coloque, eso no es un problema para mí, pero en la posición en la que me siento más cómodo es en la de lateral derecho. Es la posición en la que vengo jugando desde hace mucho tiempo, me gusta sorprender y llegar por fuera con sorpresa y generar superioridad con el extremo, pero, si me necesitan en otro lugar, lo haré con buena cara.

¿Qué le pide Luis García?

Que me trate de adaptar a su idea, a lo que pretende del equipo. Estamos haciendo bastante trabajo táctico para adaptarme a lo que me pide. Básicamente es que tenga un buen trato con el extremo, de hablarnos mucho y tener mucha comunicación y de tratar de jugar por bandas siempre que se pueda.

Al técnico le gustan los laterales largos, de los que llegan al fondo y centran. Eso favorece a sus características.

Sí, tal cual. Lo que mejor se me da de mi juego es sumarme constantemente a posiciones ofensivas. Es una buena idea de juego para mí.

¿Cómo es el trato con sus nuevos compañeros?

Les conocía prácticamente a todos por haberles visto jugar porque sigo la Liga española desde hace muchos años y en Uruguay me los miraba todos. Sé que vengo a una Liga muy competitiva donde cualquier equipo te hace los partidos durísimos. Eso es algo me gusta porque así seguiré creciendo, es muy importante. Ya me hacen sentir parte del grupo y eso me facilita el día a día.

Usted pugna por un puesto en una posición en la que Maffeo es indiscutible. ¿Cómo es su relación con él?

Tenemos un buen ‘feeling’ entre nosotros. Se lo comenté el día que llegué y es que, generalmente, con los que me siento mejor son los que juegan en mi misma posición. Siempre estamos hablando de qué podemos hacer en algunas jugadas, por ejemplo. Con Maffeo es de los que me llevo mejor y tenemos un buen trato. Sé que viene destacando mucho, lo veo en los partidos y los compruebo en los entrenamientos y también eso significa un desafío para mí, me gusta. Lucharemos sanamente en los entrenamientos por un lugar en el equipo.

Usted viene de un club grande en su país, que lucha por títulos y siendo internacional absoluto con su selección, a uno que lucha por no bajar. ¿Cómo lo siente?

Me tocó estar cuatro años en el Peñarol, el club más grande de Uruguay y uno de los más grandes de Sudamérica, con el que salí campeón dos veces. También disputé varias Copa Libertadores y pude jugar con mi selección en dos Copas América y las eliminatorias para el Mundial, con la ilusión de clasificarnos y después tener un sitio en el plantel que vaya a jugarlo. Sé que vengo a un equipo que lucha por la permanencia, que es su objetivo principal y sé que el club tuvo subidas y bajadas en los últimos años. La idea es estabilizarnos en Primera para que el proyecto se mantenga vivo y lucharemos espalda con espalda para que así sea. Todos tenemos la ilusión de conseguirlo.

¿Siente que el vestuario está convencido de lograrlo?

La verdad es que sí. Los compañeros la luchan todos los días en los entrenamientos y partidos, tratando de mantener la unión del grupo para lograr los objetivos que tenemos, tanto individuales como colectivos. Así que no tengo dudas de que cada uno dará lo mejor de sí para que así sea.

El Mallorca es un trampolín para usted en Europa después de ser un referente en Uruguay.

Primero de todo vengo con el objetivo de afianzarme en España. Sumar minutos, tener continuidad y adaptarme a la Liga lo más rápido posible y después ya se irán dando las cosas. Esto es lo que quiero a corto plazo.

Antes lo ha deslizado. ¿Tanta diferencia hay entre el fútbol sudamericano y el español?

Sí. Hay una diferencia grande. Dicen, y creo que está comprobado, que el jugador uruguayo se adapta a cualquier Liga del mundo. La intensidad y el ritmo son muy diferentes y lo que más me llama la atención son los campos. Sabía que me iba a encontrar con campos totalmente distintos en el sentido de que son mucho más rápidos, mojados, el balón corre rápido, y los pases a los compañeros también tienen que ser distintos.

¿Se ve en el Mundial?

Estamos cerca de lograr la clasificación y después la ilusión es tener un lugar en el equipo. Lucharé en el Mallorca para tener la oportunidad de jugar el Mundial de Catar con mi selección.