Muriqi, Año I de un nuevo equipo

Los mercados de invierno en el mundo del fútbol no siempre ofrecen garantías de éxito porque es evidente que ‘los buenos’ ya están colocados en los equipos y lo que queda suelto, habitualmente no es tan bueno. Pero siempre hay excepciones, saldos que salen bien, o posibilidades de jóvenes con futuro que en su lugar de origen no tienen sitio y necesitan minutos para su trayectoria. Este último caso fue el ejemplo de Samuel Etoo en su día con el Mallorca, como lo ha sido también recientemente el caso de Take Kubo.

Pero hete aquí que ha aparecido algo más. Se trata de un delantero de envergadura, poderoso por alto, con buen disparo y buena visión de juego, y que además se ha metido a la gente en el bolsillo por su carácter ganador y expeditivo en las celebraciones. Estoy hablando de Vedat Muriqi, delantero de un país que España no reconoce como tal, Kosovo, pero que el mallorquinismo sí reconoce como su nuevo ídolo. Ayer ante el Athletic no marcó, pero dio dos pases de gol por sus ‘narices’ en el campo, porque lo pelea todo y porque encuentra agua en el desierto. Con Muriqi y su conexión con Ángel, el Mallorca ha encontrado los goles que tanto se echaban de menos y consecuentemente lo más parecido a la salvación. Próxima parada: el Betis de Fekir, otro que tal baila.