El efecto Murqiqi

El fútbol es cosa de once jugadores, no de uno. Son los que saltan de inicio al campo, pero a veces la influencia que tiene ese uno sobre el juego del equipo, más que importante resulta decisiva a la hora de lograr resultados. Le pasaba al Barcelona con Messi, al que tardará muchísimo en sustituir. Le pasa ahora al Mallorca, que ha cambiado por completo con el fichaje de Vedat Muriqi, que ha abierto un océano de posibilidades al once de Luis García Plaza, en ataque y hasta en defensa.

El kosovar, con su juego aéreo, su descarga de balones al compañero, con el despeje y remate de centros al área, ha transformado el juego del equipo con respecto a la primera vuelta. Ayer sin ir más lejos fabricó el segundo gol, al ir a buscar un balón por el que nadie daba nada y que acabó en los pies de Ángel. También sirvió en bandeja a Kubo la pelota que a la postre permitiría cerrar el marcador y darle al Mallorca tres puntos de oro, que le sitúan a seis por encima de las plazas de descenso. Muriqi desquició a Unai Nuñez, al que Marcelino tuvo que sustituir e hizo que se le cambiara hasta tres veces de marcador. Fue un partido con dos partes, una primera excelsa y de dominio mallorquinista y una segunda en la que los locales mostraron sus dudas, las mismas que nos dejó Sergio Rico, el otro hombre que ha de ser decisivo para cerrar la portería del Mallorca, la asignatura que nos queda pendiente para dejar de sufrir.