A falta de que un estamento en el club levante la voz, Luis García se ha visto obligado a defenderse. El entrenador del Real Mallorca ha valorado todo el revuelo causado a raíz del polémico penalti que fue pitado a su favor en el encuentro frente al Cádiz. “Es que somos el único club que no hace un tuit contra los arbitrajes, pero tampoco somos los gilipollas de la categoría”, ha señalado el técnico bermellón visiblemente enfadado por la situación que se ha vivido la última semana: “Seremos pequeños, pero también tenemos nuestro orgullo”.

Luis García es prácticamente la primera voz en el club que se pronuncia sobre el tema. El bombardeo del Cádiz sobre la polémica jugada no ha sentado nada bien al preparador bermellón, quien en la previa del partido ante el Athletic, ha decido pronunciarse y dejar clara su posición: “La verdad es que ayer estaba viendo partidos en la tele y en todos se hablaba de la jugada... No voy a criticar lo que ha hecho el Cádiz, cada club está en su derecho de hacer lo que quiera, pero es que nosotros venimos de partidos como el del Valencia o el Levante, en los que hay hasta tres jugadas que marcan el partido y ahí no pasa nada. Somos el único equipo que no hace un tuit, como club, contra los arbitrajes, pero tampoco somos los gilipollas de la categoría. Incluso el año pasado un entrenador nos dijo que nos beneficiaban los arbitrajes, pero cuando nos pasa algo en contra, aquí nadie dice nada. Somos un equipo pequeño, pero también tenemos nuestro orgullo”.

Cuestionado por si echa en falta la figura de un representante en el club que sepa o deba moverse en este tipo de situaciones, Luis García ha indicado que le parece “correcto” que la entidad mallorquinista “no se pronuncie en este tipo de situaciones”. “Creo que es buena línea la del club, pero no puedo ocultar que sí me ha sorprendido todo lo que se ha montado porque cuando nos pasa en contra no se monta así”, ha señalado.

El entrenador madrileño también se ha referido a las declaraciones de Antonio Raíllo, capitán del equipo en el partido frente al Cádiz, quien consideró que la segunda pena máxima no debía haberse pitado: “Estamos en un país que respeta la libertad de expresión y cada jugador puede decir lo que quiera. Estoy seguro que alguien del Cádiz también piensa que fue penalti, aunque no lo dijera. No hay ningún tipo de problema con lo que dijo Raíllo, él expresó su punto de vista, pero yo creo que en esa jugada nos hemos fijado poco en el empujón que recibe Ángel, que es el que provoca que contacte con el portero. No me gusta todo el revuelo que se ha montado porque parece que nos regalan la victoria del otro día y no es así. Calificarlo de robo me parece muy fuerte”.

Centrado ya en el partido que afrontan este lunes (21 horas/Gol Tv) frente al Athletic, Luis García ha destacado “la intensidad y el físico” de un rival que les hará “estar concentrados los 90 minutos de partido”. “Sabemos lo que nos viene. Junto al Valencia, creo que son el mejor equipo físicamente de LaLiga. Ellos solo han perdido un partido fuera de casa, pero han empatado ocho. Es difícil de batir, no le pierde nunca la cara al partido y sabemos que va a ser un encuentro intenso y disputado”.

Para el encuentro frente a los vascos, Luis García no podrá contar con los lesionados Dominik y Baba y el sancionado Amath, “un auténtico lujo dadas las penurias que hemos pasado durante los primeros meses”. “En el centro del campo una opción que manejamos y que nos aporta muchas cosas sería la de volver a formar con Salva y Gala, pero también tenemos la opción de Antonio”, ha señalado el entrenador.

Luis García se ha congratulado con la buena adaptación de Vedat Muriqi al vestuario bermellón y ha querido aclarar que si no valoró el mercado de fichajes el día que se cerró fue porque entre manos tenían un partido de Copa muy importante: “Muriqi es un jugador que se ha integrado bastante bien a la dinámica del grupo. Es un vestuario que acoge muy bien a los nuevos. Él llega al Mallorca después de hacer un año malo en la Lazio. Llega a un sitio donde nota que le acogen y se siente identificado. El otro día tuvo una gran influencia en el juego, es diferente a lo que teníamos, muy físico y de una corpulencia tremenda. Eso nos lo da él. Ojalá haga muchos goles”.