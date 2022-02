El problema por resolver del Real Mallorca

Al Real Mallorca le falta gol, una asignatura pendiente que arrastra desde el inicio del campeonato. Sin embargo, al equipo bermellón no se le puede criticar que no lo intente. Los de Luis García son el segundo conjunto de LaLiga con menos atino de cara a portería, pero su porcentaje de tiros entre los tres palos está al nivel de equipos como la Real Sociedad, el Rayo Vallecano o el Athletic Club. El Mallorca goza de oportunidades, lo dicen sus números, pero no las sabe aprovechar. Para tomar impulso en el campeonato y abandonar la zona baja de la tabla es obligatorio que los pupilos de Luis García afinen de una vez la puntería.

Con 19 tantos a su favor, el conjunto rojillo es junto al Alavés (que solo acumula 17) el equipo que menos goles ha conseguido anotar en lo que va de curso. El Mallorca promedia 0,86 dianas por partido, mientras que su porcentaje de tantos encajados asciende a 1,54 por encuentro. Al equipo le falta gol, sobre todo a sus delanteros. Entre los cinco arietes que hay en la actualidad en el plantel (Ángel Rodríguez, Fer Niño, Muriqi, Abdón y Hoppe) tan solo han conseguido anotar seis tantos. El máximo goleador del equipo es Dani Rodríguez, que atesora tres, una cifra que dista mucho de la de cualquier otro conjunto del campeonato. Estos números contrastan, sin embargo, con su porcentaje de tiros a puerta. El Real Mallorca acumula 249 disparos en las 22 jornadas que ha disputado, 79 de ellos entre los tres palos, lo que supone una media de once tiros por encuentro, 3’5 de ellos a portería. Estos dígitos, muy aceptables, le sitúan a media tabla, al nivel de otros equipos como el Celta de Vigo, la Real Sociedad o el Athletic. Tan pocas dianas, pero tantas oportunidades, provocan que los hombres de Luis García sean el segundo conjunto del campeonato con peor porcentaje de acierto, solo mejorando en esta media al Alavés. Con la llegada de Muriqi, el preparador bermellón espera mejorar estas estadísticas, pero lo cierto es que el delantero kosovar no hizo si no engrosar estos dígitos con las numerosas oportunidades de las que gozó el pasado sábado ante el Cádiz, pero que Ledesma desbarató en última instancia. Para el recuerdo queda su extraordinario cabezazo desde fuera de área pequeña, tras un gran pase de Ángel, que obligó al meta del conjunto gaditano a hacer una de las paradas de la temporada. Antes ya había probado fortuna con un tiro que repelió también el cancerbero del Cádiz En numerosas ocasiones el preparador del Real Mallorca ha reconocido en rueda de prensa desconocer el motivo que ha llevado al equipo a poseer un bagaje de tantos tan pobre pese a la cantidad de oportunidades que generan. «Al final el fútbol se dice en las áreas y por mucho que generes, si la pelota no entra, es imposible que los resultados lleguen. Hay que seguir insistiendo en esta misma línea, porque a los chavales no se les puede recriminar que no lo intenten», aseguraba el preparador rojillo al ser cuestionado por esa dichosa asignatura pendiente. Ángel Rodríguez regresa a los entrenos tras el rodillazo de Ledesma El delantero del Mallorca Ángel se ejercitó ayer junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva y Luis García podrá contar con el para el partido del próximo lunes ante el Athletic. En su ojo derecho aún se pueden apreciar las consecuencias del rodillazo de Ledesma.