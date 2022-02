Vedat Muriqi (Prizren, Kosovo, 27 años), el delantero del Mallorca que en solo dos partidos ha encandilado a la afición rojilla, se explaya en una entrevista al diario El País sobre su traumática infancia y cómo vivió el conflicto entre su país y Serbia, en la década de los 90, lejos todavía de soñar con ser algún día ser futbolista. Como otras tantas familias albano-kosovares, la suya se vio obligada a formar parte de un éxodo masivo a Albania. Con cinco años regresó a su país, ya independizado, dos meses y medio después con la garantía de una vida más o menos segura. “Lo único positivo de la guerra es que te hace más fuerte mental y físicamente", afirma en la entrevista al rotativo madrileño.

“La guerra es lo peor que le puede pasar al mundo y a cualquier ser humano", prosigue su relato el futbolista del Mallorca. En mi familia éramos unas 50 personas y llegamos a estar metidos todos en un habitáculo de una casa. Cuando los alemanes empezaron a prestarnos ayuda teníamos que repartir un litro de leche al día y cebollas para todos. Fueron tiempos difíciles, me daba cuenta de que mis padres sufrían, éramos niños, queríamos comer y beber y no podían darnos nada. Afortunadamente, nadie de mi familia murió en la guerra”.

"Los serbios vinieron a casa y nos dijeron que iban a poner una bomba"

Pese a que solo era un niño, Muriqi recuerda la entrada de las tropas serbias en su país: “Vinieron a casa y nos dijeron que iban a poner una bomba. Recuerdo a mi madre meter la ropa en bolsas lo más rápido posible para coger el coche e irnos a Albania. Por las calles había mucha ropa que habían tirado los soldados”.

Después del conflicto, a Kosovo le costó recuperar una cierta normalidad: "No había nada, pero especialmente para el deporte. A nadie le apetecía empezar a jugar. Cuando le dije a un tío mío que quería ser futbolista profesional empezó a reírse y me dijo que era muy difícil. Luego, las cosas empezaron a cambiar, tuve suerte y trabajé muy duro para llegar a profesional. Sin esa suerte, sin lo que me ayudó mi familia y sin Dios, no hubiera sido posible”, explica el futbolista, que se estrenó como goleador en el Mallorca al transformar un penalti al Cádiz.

Muriqi no ha podido justificar en el Lazio los veinte millones de euros que pagó el club italiano al Fenerbahçe, donde se reveló como una gran goleador, con 17 dianas. Ni con Simone Inzaghi ni con Maurizio Sarri pudo consolidarse, pero el jugador, lejos de buscar excusas, admite que no dio el nivel. “En la liga italiana hay más calidad que en la turca y me lesioné al principio. Luego cogí la covid y sufrí porque en el Lazio había mucho nivel y no fue fácil alcanzar a mis compañeros. Muchas veces no tuve suerte, pero también es cierto que cuando me dieron oportunidades no lo hice bien”, se sincera.