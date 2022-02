El Real Mallorca vuelve a respirar

Porque tanto Sergio Rico como Vedat Muriqi tuvieron su momento ante el conjunto cadista. El primero, realizando una doble parada de manual en las dos ocasiones más claras de los de Sergio, y el segundo, marcando el gol de la victoria desde los once metros y ofreciendo una alternativa más que ilusionante para un ataque que agonizaba.

El tempranero gol de Alcaraz actuó de despertador para los bermellones, que a pesar del incansable ánimo de Son Moix, que volvió a no llenarse –hay que arreglar ese problema–, salieron dormidos al campo. Pero tras el tanto, todo cambió. Y lo hizo gracias especialmente a dos jugadores, claves en el último ascenso desde Segunda y a los que prácticamente no se les ha visto juntos esta temporada.

Tanto Salva Sevilla como Íñigo Ruiz de Galarreta fueron, al igual que contra el Espanyol en Copa, el alma y cerebro del equipo. Baba es imprescindible, eso no admite duda, pero cuando se juntan los dos únicos peloteros que tiene Luis García en el campo se nota con creces.

Porque ellos dos se entienden , se buscan y se mejoran. Y gracias a sentirse cómodos con el balón, el resto acompañó y regresó la intensidad y la presión que le hizo sumar puntos a principio de temporada.

Ya fuera por combinaciones o por juego directo, basándose en la superioridad manifiesta de Muriqi con su compañero Ángel, el Cádiz no podía hacer otra cosa que achicar agua como fuera y encomendarse a la figura de Ledesma, salvador y demonio en el mismo partido. Y cuando tocó juntarse para resistir las embestidas finales, también se hizo y el descuento perdió su carácter maldito.

Take Kubo, y especialmente Dani, fueron clave en la ayuda tanto por dentro como por fuera para combinar y desarbolar una también valiente alineación amarilla. Instalados prácticamente en campo contrario, tan solo la mala fortuna y la falta de puntería impidieron que se vieran más goles de carácter local, porque por fin se volvió a mostrar los dientes ante la meta contraria. Tan solo queda ver si ante equipos más dominantes con la posesión se podrá hacer de igual manera.

Y si arriba, a pesar de que se ganó con dos penaltis, uno por leve agarrón y otro por una salida temeraria del portero –menos señalable que el empujón previo de Haroyan sobre Ángel–, el equipo volvió a generar, atrás no se quedó corto.

Sigue teniendo evidentes problemas a la hora de recular, pero la impagable vuelta de Antonio Raíllo dotó a todos, desde Sergio Rico a Muriqi, de una seguridad que ya no existía. El temple del cordobés a la hora de dar salida al balón, algo que ya no se tenía, y su seguridad al corte va a elevar seguro el nivel de concentración defensiva del equipo. Y un nombre, que tiene pinta de acabar con el debate bajo el larguero, es el de Sergio Rico. Impotente ante el gol de Alcaraz, apareció e hizo para lo que se le fichó impidiendo que volvieran a adelantarse en el marcador al filo del descanso.

El Mallorca tan solo ha dado un pequeñísimo paso adelante, pero tiene que servir para crecer y no caer en el olvido como sucedió tras el triunfo en el Wanda.

Raíllo: «Para mí no fue penalti, es una disputa»

Las sorprendentes declaraciones de Raíllo en Onda Cero tras el partido, sobre el penalti a Ángel por parte de Ledesma, no hicieron más que aumentar la ola de indignación que sacude Cádiz tras la actuación arbitral de Del Cerro Grande en el encuentro ante el Mallorca. El capitán bermellón, uno de los grandes nombres del día tras volver a jugar más de seis meses después, explicó que para él la jugada se trató «de una disputa». «Sinceramente, para mí no es penalti. Son lances del juego, son disputas», afirmó, para luego añadir que «estábamos insistiendo tanto en el segundo gol que si no hubiese sido en esa acción habría sido en otra».