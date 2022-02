El director deportivo cumple...con Rico y Muriqi

Parece claro que el Mallorca ha dado un salto de calidad -veremos con el paso de las jornadas si grande o pequeño- con los refuerzos de Sergio Rico y Vedat Muriqi en el mercado de invierno. El equipo estaba falto de un guardameta de garantías -Reina ya ha dado todo lo que tenía, que ha sido mucho, y Leo Román es un portero de futuro más que de presente en Primera- y de un delantero, si no goleador, sí que ofreciera cosas diferentes a las que se han visto hasta ahora. Sergio Rico aporta experiencia y calidad contrastada bajo palos y Muriqi ha demostrado en solo dos partidos que, pese a su 1,94, no es ni mucho menos torpe con el balón en los pies. Abre bien el juego por las bandas, se asocia con sus compañeros y las caza prácticamente todas por alto aprovechando su gran corpulencia. Hasta aquí todo perfecto. Aparentemente. Porque el silencio de Luis García el día que le tocaba valorar los refuerzos del mercado de invierno es significativo. Seguro que está satisfecho con el portero andaluz y el punta kosovar, pero no tanto por el resto. Por ejemplo, en que no se ha cumplido su petición de que todas las salidas debían tener un sustituto, pese a que Sastre, Febas y Lago apenas jugaban. Resulta una incógnita el uruguayo Gio González. Debutante a las primeras de cambio en Vallecas, en partido de Copa, fue el único de los tres recientes refuerzos que desentonó. Pero, como al resto, habrá que darle tiempo para demostrar lo que vale. Tan dado a hablar sin tapujos de cualquier tema -lo que se agradece-, Luis García debería haber valorado que su mutis a la hora de pronunciarse sobre los fichajes era la peor de las respuestas porque deja lugar a dudas. O no.

El penalti a Ángel. Ni robo del siglo, como han publicado en Cádiz, ni nada que se le parezca. El penalti cometido por Ledesma al dar un rodillazo al delantero del Mallorca en su salida -¿o fue del defensa Haroyan, que empujó descaradamente al punta tinerfeño?-, fue de VAR, sí, pero lo fue. Sin el artilugio que ha cambiado la forma de ver el fútbol, el árbitro no hubiera señalado nada. De hecho, no vio nada, y fue desde la sala VOR que le advirtieron de la doble falta a Ángel. Del Cerro Grande, que no tuvo su mejor día, supo rectificar y decretó pena máxima. En Cádiz no tienen muchos motivos de queja porque en el duelo de la primera vuelta fue el Mallorca el que protestó las decisiones del colegiado de turno, principalmente cuando no señaló una durísima entrada susceptible de roja a Dani cuando se iba solo a la portería cadista porque previamente el VAR vio una falta de Baba. Esta decisión provocó la ira de los jugadores del Mallorca, que de un posible 0-2 pasó al empate a uno final tras el penalti de Sastre con el tiempo cumplido. Nadal y el aeropuerto. El alcalde de Palma, Jose Hila, tiene razón cuando dice que ya habrá tiempo de realizar a Rafel Nadal todos los homenajes que sean necesarios cuando el ilustre tenista se retire de las pistas. Debatir ahora si el aeropuerto de Palma debe llevar el nombre del campeón de 21 grandes no tiene sentido, y mucho menos si no hay unanimidad de toda la clase política, lo que no será fácil. Adiós a un campeón. Esta semana ha dicho adiós al tenis el argentino Juan Martín del Potro, campeón de un grande y masacrado por las lesiones.