178 minutos para crear un nuevo ídolo

No había empezado la semana de la mejor manera para el Mallorca. El mercado se cerraba de manera austera, sin ninguna sorpresa de última hora más allá de la salida de Mboula, una marcha que, sorprendentemente, no caía del todo bien pese a sus agrios números. Proseguía con un martes cargado de ruedas de prensa que dejaba dos titulares: Ortells progresa adecuadamente en su curso de dialéctica y oratoria ante grandes auditorios y a Luis García a veces se le entiende mejor por lo que calla que por lo que cuenta. El técnico declinaba evaluar la ventana de fichajes, cuando solo quince días antes aseguraba que daría su valoración una vez finalizara. Con este trajín se llegaba al miércoles de Copa, donde el preparador probaba todos sus juguetes nuevos frente a un Rayo que apeaba a los mallorquines de la competición del KO. Un aspecto, si me lo permiten, no del todo negativo teniendo en cuenta el calvario que entre manos se trae el equipo en LaLiga. Tras un jueves y un viernes de duelo y evidente nerviosismo, debido a la final anticipada que se debía disputar el sábado, el encuentro frente a los gaditanos destapó varios aspectos positivos. Son Moix ha generado un nuevo ídolo en solo 178 minutos, Vedat Muriqi, ‘Muri’ para los amigos. Hay portero bajo palos. Raíllo ha vuelto y lo ha hecho con todas las de la ley. Los árbitros vuelven a tener en cuenta a los bermellones. Y cinco son los puntos que separan ahora a los rojillos de la zona baja. Repóker en 90 minutos.

De la Copa a la Liga: Con estos dígitos el Baleares a duras penas logrará meterse en los play-off No andan tan bien las cosas en el fortín vecino. El Baleares cayó ayer frente a un Sabadell que ocupa los puestos de descenso. Poco queda de aquel equipo que deslumbró a España entera en la Copa. El conjunto blanquiazul ha sumado su cuarta derrota en los seis últimos partidos, unos dígitos que, de seguir así, impedirán a los pupilos de Calm meterse en el play-off por el ascenso. La competición del KO y los elogios han pasado factura a un equipo que no acaba de encontrar su sitio. Este miércoles tienen una nueva oportunidad. De no ser así, algo más de autocrítica por parte de su entrenador no estaría de más. El caso Carlos Santiso: Los jugadores del Rayo Vallecano deberían posicionarse en un polémica de tal calibre Sigue la polémica por la incorporación de Carlos Santiso como entrenador del Rayo femenino a causa de unas declaraciones que hizo en las que alentaba a su cuerpo técnico a realizar una violación conjunta «para unir al grupo». Como era de esperar son muchos los colectivos que se han manifestado en contra del técnico. Lo último que ha ocurrido es la dimisión de un integrante del cuerpo técnico del femenino B. «Por principios y valores no puedo estar en la misma institución que ciertas personas», explicó Jorge Blanco. No estaría de más que ahora fueran los jugadores del primer equipo masculino los que se pronunciaran ante dicha situación. Callarse o mantenerse al margen en una polémica de tal calibre es casi tan grave como ser partícipe de la misma. Aeropuerto para Nadal: La sociedad balear se debate entre poner o no el nombre de Rafa a Son Sant Joan El vigésimo primer Grand Slam de Rafel Nadal ha abierto el debate sobre la posibilidad de poner al aeropuerto de Son Sant Joan el nombre del tenista manacorí. Sin entrar en lo de acuerdo o no que pueda estar, pues evidentemente cada uno tiene su opinión, creo que precipitarse en una decisión así sería un auténtico error. Esperemos a que Nadal se retire y luego ya debatimos sobre quién ha hecho más por la cultura y la promoción de las islas.