Els millors tres punts de la temporada

L’entrenador del Mallorca ha sortit del camp aplaudint i donant les gràcies a l’afició. García Plaza ha acabat esgotat i totalment emocionat després d’una victòria cercada i patida fins al final en un partit que ha durat més de cent minuts. A la fi, el Mallorca guanya a Son Moix i hi obté un resultat que podríem comptar com de sis punts.

Algunes veus ja havien qualificat l’enfrontament contra el Cadis com una final i, vist com ha acabat, ho ha semblat. L’equip mallorquinista ha defensat l’avantatge i hi ha dedicat un important esforç físic de principi a fi. Si García Plaza tenia com a referència el partit de Copa contra l’Espanyol, aquesta vegada l’equip li ha respost. Ara bé, la presència de Sergio Rico a la porteria, la de Raíllo a la defensa, la de Salva Sevilla al centre, i sobretot la del debutant Muriqi i Ángel a la punta de l’atac han facilitat les coses i, evidentment, la victòria.

Ara sí que el Mallorca ha sortit de principi jugant amb un clar 1-4-4-2 i l’entesa entre Angel i Muriqi ha estat constant. Curiosament, les millors jugades del partit les ha fetets el Mallorca i han acabat al pal o anul·lades per Ledesma. Els mallorquinistes només han pogut empatar a pilota aturada, és a dir, gràcies a dos penals, que segurament per Cadis encara deuen discutir. La realitat, però, és que el Mallorca ha tingut una presència molt diferent de la de les darrers jornades, una actitud i una concentració exemplars, sobretot a la primera part. Destacam l’aportació que ha fet un sol jugador, el kosovar Muriqi, que només amb la seva presència ha suposat i pot significar una intimidació per als defenses rivals. No hi ha dubte que, de moment, la secretaria tècnica s’endú tot el mèrit.

Ara es tracta de pair la victòria per continuar refermant la permanència, perquè és probable que encara vinguin més “finals”. Una altra podria ser la de dilluns dia 14 contra ni més ni menys que l’Athlètic Club de Bilbao.