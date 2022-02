Antonio Raíllo se mostró muy feliz por el triunfo del Mallorca ante el Cádiz y por su regreso al césped tras seis meses lesionado en el tobillo. «Ha sido una liberación jugar este partido, ha sido muy bonito y estoy como si hubiera debutado. Estoy muy feliz en los personal», reconoció ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix.

El central fue titular en un encuentro de mucha trascendencia para los bermellones tras haber superado su lesión de tobillo que le obligó a pasar por el quirófano. «No jugaba desde el 14 de agosto y me he encontrado bien. A los futbolistas nos gusta estar en el verde y más en partidos así», comentó antes de recordar el esfuerzo que ha hecho para volver a competir. «Son muchos meses fuera. He trabajado mucho, mañana y tarde, para recuperarme, con mucho sacrificio», destacó antes de reconocer, eso sí, que todavía le falta para estar a tope: «El cien por cien del dolor no se ha ido, al final he acortado unos veinte días la vuelta».

El cordobés, que desveló que sabía que sería titular desde la víspera del duelo ante el Rayo, destacó el gran apoyo de los 13.226 espectadores que acudieron a Son Moix para animar ante el Cádiz. «A lo mejor no le damos importancia, pero la gente es muy importante. Tenemos que conseguir el objetivo remando todos juntos», subrayó. Raíllo, que disputó los noventa minutos, admitió que el Mallorca necesitaba una victoria de este calibre. «El equipo en ningún momento, ni hoy ni los otros días, ha pensado en la derrota, solo pensábamos en el trabajo. Hemos confiado y finalmente han llegado tres puntos importantes», finalizó visiblemente satisfecho.