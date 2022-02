El Mallorca gana su primera final de la temporada (2-1)

Al fin llegó la tan ansiada victoria del Mallorca en Liga. Tuvo que ser desde el punto de penalti, con sufrimiento, remontando, pero los bermellones pusieron fin a la racha de dos meses sin ganar, a cuatro sin hacerlo ante su gente, volcada desde el minuto al 90, y mete distancia de cinco puntos con la zona de descenso tras derrotar a un Cádiz que saboreó puntuar en Son Moix. Salva Sevilla, en la primera parte, Y Muriqi, que debuta como goleador en Liga, dieron la vuelta al tanto inicial de Alcaraz, regalando serenidad al equipo para las próximas semanas, algo que tanta falta le hacía.

Una primera parte como no se recordaba, unida a una segunda de trabajo, sufrimiento y coraje, ponen fin de una vez a los males que han quejado los bermellones tantos y tantos partidos. El escenario era una final, y se ha sacado adelante. Desde este punto, tiene que crecer el Mallorca en juego y seguridad defensiva. Y eso que han tenido que remar lo que no está escrito. Son Moix, como hacía tiempo que no se veía, se ha encargado de insuflar fuerzas a los suyos cuando más lo han necesitado.

El inicio no ha podido ser peor. El Cádiz, pese a lo inesperado, era quien dominaba la posesión, con el Mallorca replegado, al que le quemaba el balón cuando lo tenía en los pies. Los cadistas volcaban el juego por su banda derecha, y ahí es donde nació el gol visitante. Una combinación entre Negredo y Álex, ante la complacencia de Galarreta y Salva, dejaba solo en la frontal a Alcaraz, que con un disparo colocado a la escuadra hacía inútil la estirada de Rico. Mucho que remar a partir del minuto ocho.

El gol espoleaba a los locales, que con un Son Moix encendido, empezaba a sitiar el área de Ledesma, especialmente a balón parado. Muriqi, un demonio en las alturas, tenía el empate tras remachar un buen centro de Kubo, pero Ledesma metía una gran mano. Dani, tras una combinación entre Galarreta y Oliván, se encontraba con Haroyán en su remate.

Muriqi, acertado en todas sus acciones, ha hecho lo que mejor se le supone: control de espaldas dentro del área y, sin opción de remate, ha metido un centro al segundo palo, donde llegaba Oliván con todo, sujetado por Alejo. Penalti, gol de Salva Sevilla para empatar y el partido volvía a reiniciarse.

Mucho más igualado, era el Mallorca quien proponía un juego más directo. El Cádiz, que no dudaba en acumular hombres en ataque, amenazaba en acciones a balón parado y a la contra, donde los bermellones han seguido mostrando las mismas carencias, esta vez un poco más mitigadas por la presencia de Raíllo, de vuelta por fin en los once seis meses después. Pero la más clara ha sido la de Kubo. Pase cruzado de Ángel y Take, tras recortar en el área, ha soltado un disparo seco que ha salido fregando el palo, con Ledesma ya vencido.

Si no fuera por el guardameta argentino, el Mallorca ya estaría por delante. Y Muriqi, que se fue soñando con él al descanso, puede dar fe de ello. Porque ha podido estrenarse con un remate dirigido a la escuadra, pero un vuelo sin motor de Ledesma lo ha impedido cuando todo el estadio cantaba gol. Luego el turno de Kubo, que aparecía a fogonazos, probaba suerte, pero su disparo se iba cruzado.

Al filo del descanso, aparecía Sergio Rico por dos veces para evitar que los de Sergio González se adelantasen. Con el susto en el cuerpo, otra vez la mala fortuna se cebaba con los bermellones. Una volea de Ángel pegaba en el palo izquierdo, se paseaba por la línea y, tras rozar en el otro palo, se iba para fuera. Increíble pero cierto.

El Mallorca había realizado su mejor primera parte en mucho tiempo, con ocasiones de gol de sobra para ir ganando, pero era el empate lo que reflejaba el marcador al irse todos a vestuarios.

El partido, la urgencia en la tabla, los cuatro meses sin ganar en casa y el mes y medio sin hacerlo en Liga reclamaba a gritos que el Mallorca saliera a por todas en la segunda mitad. El partido era de color bermellón en la primera mitad y debía seguir siéndolo en la segunda. Sin embargo, el partido no dejaba de pararse a cada instante. Pérdidas de tiempo, un jugador por el suelo, un choque de cabezas… Si la idea era meterle ritmo e intensidad la tarea era muy difícil.

El susto en el cuerpo lo ponía Ángel, que, tras un choque contra Ledesma, quedaba tendido en el suelo sin reaccionar. Han sido momentos de tensión en el estadio, hasta que se ha recuperado. Una doble alegría, ya que, Del Cerro Grande, a instancias del VAR, ha ido a revisar la jugada. Ledesma ha golpeado con la rodilla a Ángel. Penalti, otra vez, y la responsabilidad recaía en Muriqi. El kosovar, con nervios de acero, le ha dado la vuelta al marcador engañando a Ledesma.

Son Moix estallaba de alegría, con un Muriqi que daba la sensación de haberse liberado de todo lo arrastraba en su época en la Lazio. Restaban veinte minutos por delante y mucha por cortar, pero el premio era demasiado jugoso. Pero las fuerzas empezaban a flaquear en ambos bandos.

Sergio González refrescaba las bandas, mientras que Luis García quitaba a Ángel para dar entrada a Amath, más sacrificado en labores defensivas. Los espacios empezaban a aparecer y el Cádiz a frecuentar el área de Sergio Rico, aunque sin fortuna. El mediocampo del Mallorca, con Salva fundido y Galarreta con tarjeta, hacía aguas. El técnico bermellón se ha llegado a meter en campo pidiendo a sus jugadores más intensidad, tomando cartas en el asunto danda entrada Antonio por Salva.

Con los visitantes volcados, tocaba sufrir. Y de lo lindo. Raíllo, que ha cuajado un partido magnifico en su regreso, a punto ha estado en el 84 de meterse el balón hacia su propia portería, siendo el palo izquierdo de Rico el salvador. Todo seguía su curso, con el descuento haciendo reír a Luis García. Diez minutos de alargue que auguraban un sufrimiento sin igual, pero esto lo vale la Primera División.