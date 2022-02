A base de penaltis ante el Cádiz

Es curioso que cuando mejor juega un equipo al fútbol durante la mayoría de minutos del partido, acabe consiguiendo la victoria gracias a dos lanzamientos de penalti. Claro que alguno pensará que si no se cometiera el penalti, probablemente la jugada natural acabara en gol, aunque no siempre sea así, que para eso están los porteros y los postes, que ayer también tuvieron su protagonismo en el partido.

Mallorca y Cádiz se jugaban un porcentaje de su futuro y el tempranero gol de los andaluces metió el susto en la parroquia bermellona, que debió pensar algo así como “Ja hi som”. Pero la cosa acabó bien gracias al máximo castigo en fútbol que se resuelve, o no, desde los once metros. La última experiencia desde ahí la tuvo Oliván con mal resultado ante el Levante, pero esta vez dos especialistas en el arte, Salva Sevilla y Muriqi, remontaron un resultado que para el mallorquinismo es la vida.

Ha nacido un ídolo: Muriqi, prestado desde Italia y originario de Kosovo, país independiente que España no reconoce, pero que sí reconoce el mallorquinismo, que este sábado se ha volcado con su equipo a las puertas de cuatro partidos más en casa contra Athletic, Betis, Valencia y Real Sociedad, ¡casi nada!, aunque con la presencia de Muruqi y Raíllo en el campo ya todo parece posible.