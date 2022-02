Real Mallorca-Cádiz: La categoría en juego

No es un partido definitivo, no es una final, pero se le parece mucho. Y el Mallorca no puede perderlo, de ninguna manera. No queda otra. Se mide este sábado al Cádiz, un rival directísimo en la lucha por evitar el descenso con la obligación de ganar. Sin excusas. Hay muchos motivos que elevan la presión de obtener el triunfo, pero el más importante es que una derrota, aunque sea con un partido menos, metería a los bermellones en puestos de descenso, con lo que eso supone a nivel anímico. Y también serviría para romper una nefasta racha de cuatro derrotas seguidas que han provocado que la relativa paz que existía hace un tiempo no tan lejano se haya convertido en calma tensa, o muy tensa en algunos casos.

Ganar dejaría a los andaluces a cinco puntos más el golaverage, con el aliciente de que esa ventaja podría ampliarse todavía más por el duelo pendiente ante la Real Sociedad en casa, fijado para el 2 de marzo a las 21 horas. Luis García Plaza sigue sin tener al lesionado Baba ni al sancionado Russo, pero recupera a Raíllo, que no juega desde agosto y que hoy apunta a titular. El central cordobés, indiscutible cuando está sano, no tiene ritmo de competición, pero destila más confianza que el imprevisible Sedlar en el centro de la zaga. El madrileño desveló que cuenta con una baja más por coronavirus, aunque no se conocerá hasta el momento de anunciar la convocatoria. Está por ver la apuesta del técnico, pero también es seguro que el delantero Murichi y el portero Sergio Rico debutarán en Son Moix, mientras que Gio González deberá esperar su oportunidad tras su discreto estreno en Vallecas. Algunas de las dudas residen en si el técnico apostará por la titularidad de Take y Kang In, o si preferirá dejar a uno de los dos en el banquillo, mientras que Amath tiene opciones de ser titular acompañando al kosovar. El Mallorca necesita elevar su nivel como local para aferrarse a la categoría, justo lo que está en juego esta tarde en el estadio. Por su parte, el Cádiz afronta un nuevo desplazamiento liguero con la esperanza de acentuar su mejor balance de victorias a domicilio que en su casa, ya que aún no conoce el triunfo esta temporada en el estadio Nuevo Mirandilla y sí fuera, con tres triunfos logrados. El último de ellos fue en el anterior desplazamiento, en casa del Levante (0-2) con el nuevo entrenador, Sergio González, en el banquillo; y los dos anteriores se produjeron con el destituido Álvaro Cervera al frente del equipo gaditano, en Vigo ante el Celta (1-2) y contra el Athletic (0-1) en Bilbao. El Cádiz cuenta con las bajas para este partido del defensa central Fali, que está lesionado; y del delantero hondureño ‘Choco’ Lozano, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El equipo no volvió a Cádiz tras la eliminatoria copera del miércoles ante el Valencia (2-1) y se quedó en la capital del Túria preparando el choque liguero antes de viajar a la isla ayer al mediodía. Se incorporaron a la expedición el lateral Arzamendia, el derecho Akapo y el centrocampista chileno Tomás Alarcón para un duelo que promete.