Luis García Plaza no disimula. El técnico del Mallorca reconoce que este sábado no se disputa un encuentro cualquiera, por rival y por el momento que atraviesa su equipo, que ha caído de forma consecutiva en la Liga frente al Granada (4-1), Barcelona (0-1), Levante (2-0) y Villarreal (3-0). «Es el momento de dar un golpe sobre la mesa y cambiar la dinámica», ha explicado este viernes en la previa del partido ante el Cádiz. «Es la primera vez como profesional que tengo cuatro derrotas seguidas, nunca me había pasado. Es un partido muy importante, pero no es una final. El club, la afición, los jugadores, todos necesitamos una alegría ante un Cádiz, rival directo, al que si ganamos lo dejaremos a 5 puntos más el golaverage y nosotros con un partido menos», ha subrayado convencido.

El entrenador del Mallorca pide concentración a sus pupilos en un choque de tanta trascendencia. «Hay partidos vitales que marcan la tendencia y este es uno de ellos. Hay que controlar los nervios y la ansiedad y estar más acertados en las áreas. Necesitamos a nuestra afición y estoy seguro que habrá un ambiente tremendo», ha indicado antes de lamentar no «tener más cerca» a la afición en Son Moix. «Desgraciadamente no se puede. Es imposible por cómo está montado el campo por la pista atletismo, pero nuestra afición es soberana y nos va a ayudar en los momentos difíciles, que los habrá. Ante el Espanyol su apoyo en la Copa fue determinante, como lo fue para el Rayo el otro día», ha destacado. El madrileño ha deslizado que Raíllo tiene muchas opciones de ser titular después de estar lesionado desde agosto. "No tiene ritmo, pero lo cogerá jugando. Ya veremos si juega él o Sedlar", ha comentado. Respecto a Russo, señalado por su error al cometer un penalti ante el Rayo en la Copa y también fallar ante el Villarreal en la Liga, García Plaza ha sido claro. "Es cierto que ha tenido mala fortuna en los dos anteriores partidos. Sabe que el penalti era evitable, no te puedes ir ahí al suelo. Ya lo hablamos entre nosotros. Sus condiciones son tremendas, pero aún está en etapa de formación. Tiene nuestra confianza y le irá bien ahora desconectar unos días", ha afirmado. El preparador se ha felicitado por empezar a ver la enfermería menos llena de lo habitual. "Que la plantilla esté prácticamente recuperada nos tiene que dar un plus de exigencia y motivación. Como entrenador ha sido muy difícil convivir con esta situación ya que nos faltaban muchos jugadores todas las semanas. Enero ha sido realmente duro”, ha confesado. García Plaza no detecta muchas diferencias entre el Cádiz que dirigía Álvaro Cervera y el de Sergio González, su sustituto. «Quizá ahora no tiene el bloque tan bajo como antes. Los equipos de Sergio son muy ordenados e intentan provocar errores para que tú te desordenes. No creo que haya habido tantos cambios con respecto a Álvaro, pero lo importante es lo que seamos capaces de hacer nosotros. Tendremos muchas opciones si estamos al mismo nivel que contra el Espanyol», ha finalizado.