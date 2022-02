Un penalti de novato y un descuento injusto fueron los temas en los que se centró Luis García tras caer eliminado el Mallorca ante el Rayo Vallecano en la Copa del Rey. El técnico bermellón lamentó que un penalti «tonto» decantara un partido «muy igualado». «Era un partido muy igualado en el que cualquier detalle decidiría el partido. Hemos tenido un error tonto que no podemos cometer. No creo que ellos tampoco hayan generado tanto. Hemos competido el partido. El terreno de juego no estaba muy bien para el juego de los dos», justificó en la sala de prensa de Vallecas.

Relacionadas Russo la vuelve a liar en el adiós del Mallorca de la Copa