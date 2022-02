Bon entrenament pensant en el Cadis

Si del que es tractava era de fer un bon entrenament amb vista a la primera final, que serà el partit de dissabte contra el Cadis, haurem de donar per bo que el Mallorca hagi estat eliminat de la Copa.

El Rayo i el Mallorca sembla que tinguin vides paral·leles. Històricament, han estat dos clubs més de Segona que de Primera Divisió. De fet, la temporada passada ascendiren tots dos i enguany persegueixen el mateix objectiu: mantenir la categoria, encara que els de Vallecas, de moment, ho tenen bastant millor que els de Son Moix. Els aficionats més veterans sempre es recordaran de l’ascens del Mallorca, amb el gol de Carlitos a passada d’Stankovic, que va significar pujar a Primera l’any 1997.

El canal YouTube serveix per recrear-nos en l’extraordinària jugada entre Galca-Stankovic i el petit davanter andalús, que amb el seu gol feia tornar el club a Primera per firmar-hi 16 temporades consecutives i gaudir de l’etapa més brillant del mallorquinisme.

Ni una jugada, encara que sigui per aproximació, com l’esmentada hem vist en el tràmit de la Copa, en el qual ha estat eliminat l’equip de García Plaza de manera merescuda. A l’equip d’Andoni Iraola li ha bastat marcar de penal per classificar-se per a les semifinals. Es veu que l’any nou no acaba d’anar bé a Franco Russo. El central argentí, més pendent que es recuperi Antonio Raillo i que ell recuperi la banqueta, ha tornat a ser el protagonista negatiu del partit.

A banda d’aquest detall prou important, les idees ofensives que proposa el Mallorca són tan innòcues com les defensives. Ni tan sols ha bastat que García Plaza hagi fet debutar de cop els tres i únics fitxatges en el mercat d’hivern, tot i que la presència de Sergio Rico a la porteria ha de significar donar un poc més de tranquil·litat a la defensa.

Molt prim haurà de filar el Mallorca dissabte per imposar-se al Cadis, que sembla que hagi reviscolat a la Lliga.