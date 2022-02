"Tenemos jugadores de sobra para lograr el objetivo de la permanencia". Con esta afirmación ha resumido Pablo Ortells el mercado de fichajes del Real Mallorca. El director deportivo de la entidad bermellona, que ha comparecido junto a Alfonso Díaz, CEO de Negocio, ha reconocido que el fichaje de Muriqi "no era la primera opción, pero tampoco de las últimas". “Estos mercados son muy complicados, jugadores que están jugando es muy difícil tener acceso a ese perfil. Nos centramos en situaciones que se pueden dar reales. Manejamos un amplio abanico de jugadores. No era la primera opción, pero tampoco de las últimas”, ha comentado.

El dirigente de Villarreal ha afirmado que la plantilla, a pesar de contar con cuatro porteros y cinco delanteros, está equilibrada. “En las situaciones que se dan de entradas y salidas tenemos un consenso con el entrenador. Normalmente salen los que menos protagonismo tienen en la plantilla. Es verdad que han salido cuatro y han llegado tres. No pensamos que sea una plantilla descompensada. Tenemos 25 jugadores más los del filial. Creo que hay jugadores de sobra para competir por el objetivo. La gente está muy comprometida en este proyecto y tenemos suficientes recursos para afrontar lo que queda”, ha afirmado.

De hecho, para reafirmar su postura, ha sorprendido al afirmar que el Mallorca “juega últimamente” con dos delanteros, un sistema que todavía no ha empleado de inicio el técnico del Mallorca Luis García. “Dentro de tener 25 jugadores, tener cinco delanteros no lo veo mayor problema. El míster últimamente jugando con dos delanteros. Las condiciones de Muriqi son diferentes a lo que había, nos da opciones de tener más alternativas dentro de un partido. Si juegas con dos delanteros puedes tener cinco, puedes hacer cambios, tener sustitutos si hay bajas por lesión o covid…”, ha comentado.

Cuestionado acerca de las salidas, ha explicado que hay jugadores que han querido marcharse para gozar de más minutos, como el porrerenc Joan Sastre. “Nos importó dejarle salir en ese momento, Joan es un chico de la casa y sentíamos que tenía que tener las puertas abiertas para salir y para volver, esta es su casa. Mboula tiene mucho potencial, tiene que encontrar su punto de madurez. Tiene que seguir mejorando cosas de su juego, pensamos que ir a Portugal, donde puede ser importante, le va a ayudar a mejorar eso”, ha apuntado.

“La plantilla la damos por cerrada y estamos contentos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que si existe esa posibilidad y nos cuadra no lo vayamos a hacer. Traer por traer no lo vamos a hacer”, ha aclarado acerca de la intención del club respecto al mercado de jugadores libres

Ortells ha reconocido que el club ha intentado ocupar la ficha que tenía libre, pero que lo que había en el mercado no les convenció. “Se ha intentado, pero los jugadores que podían estar accesibles y libres pensábamos que nos iban a dar ese punto de calidad y se ha decidido no ocuparla. Al final, otros jugadores que hasta ahora no han sido importante tenemos que darles la oportunidad de serlo. Todos tenemos que dar un paso adelante”, ha reclamado.

Si algo ha dejado claro es que probablemente sea la última temporada de Oliván, Reina y Salva Sevilla con el Mallorca. Los tres jugadores acaban contrato en junio y ha insinuado que no renovarán: “Oliván ya hablamos con él y es muy complicado que renueve, con Reina y Salva, dos instituciones en el club, nos sentaremos a hablar a final de temporada”.

Por último, ha dejado claro que en ningún momento se han planteado la destitución de Luis García al frente del Mallorca, viendo que los equipos que están instalados en la parte sí lo han hecho. “Han cambiado y siguen en la zona baja, por nuestra parte Luis García es el entrenador del Mallorca”, ha concluido.