Más allá de no querer dar su opinión sobre el mercado de fichajes, Luis García ha reconocido que el partido ante el Cádiz supera en importancia al de mañana ante el Rayo Vallecano, un choque al que acude con ilusión y con ganas de superar para alcanzar las semifinales de la Copa. "Voy a tener en cuenta el partido de Cádiz y vamos a hacer variaciones. Es lo que hay, Si tuviéramos 28 puntos en la Liga, diría que el partido más importante es el de mañana. Pero como no es así, es el del Cádiz del sábado, pero vamos con una ilusión tremenda y con muchas ganas de hacer algo bonito", ha explicado.

Sobre el partido ante el Rayo Vallecano, ha vuelto a repetir que acuden con ilusión ante un equipo que es el mejor esta temporada como local: "Nos hemos ganado el derecho a pelear por esto. Ahora tenemos la oportunidad de ganar a un rival que en casa es el mejor equipo. Están en una situación idílica. Vamos con ilusión. Si uno juega y se lesiona es mala suerte. A nivel físico pueden aguantar dos partidos en una semana. Algunos de los que jueguen mañana repetirán contra el Cádiz".

El técnico del Mallorca ha reconocido que el parón por selecciones le ha venido bien al equipo. "El parón nos ha venido bien porque estábamos en un periodo en el que se habían ido jugadores y han llegado otros. Ojalá cuente con ellos mañana (Muriqi y Gio). Hemos recuperado gente lesionada, ves entrenando efectivos y somos más. Eso a cualquier entrenador le gusta. Tenemos pocas bajas ya", ha destacado.

"Ha sido un enero muy duro. No teníamos una plantilla tan amplia como para afrontarlo. Ahora sí la tenemos", ha añadido.

Sobre el atacante kosovar y el defensa uruguayo, Luis García ha revelado que están a la espera de "unos papeles" para saber si podrán estar en Vallecas: "Mi idea es que estén, pero faltan algunos papeles todavía. Hasta mañana no lo sé. Si están voy a contar con ellos, incluso puede que alguno juegue de principio".

Luis García ha comentado que la llegada de Muriqi, un jugador diferente a lo que ya tiene, puede llevar al equipo a cambiar su forma de jugar. "Los dos últimos partidos hemos jugado 4-4-2. En Copa hemos jugado así también. Con Muriqi nos va mejor ese formato por el tipo de delantero que es. Nos da un físico que no teníamos. No creo que esa sea la solución para ganar partidos, pero es una alternativa más", ha analizado.

"Es un jugador muy físico. Tú le ves y es un tío de 1,94, fuerte, va a todas por arriba. Los entrenadores tenemos un ideal de juego de cómo nos gustaría jugar con todos nuestros equipos, pero lo más importante es adaptarnos. Ahora vamos a tener a uno de área, de remate. El más parecido que teníamos es Abdón, el resto son más de combinar y salir del área. Dependiendo del rival podemos jugar 4-4-2", ha añadido.

Sin duda la mejor noticia del día es la confirmación de la vuelta de Antonio Raíllo a una convocatoria más de seis meses después. "Raíllo es una bestia parda. Va mañana citado. Mi idea era para el Athletic, pero ha adelantado plazos. Está muy bien. Alguna vez me he plantado jugar con tres centrales. Es un sistema que en un momento dado podemos adaptar, pero hasta ahora no podíamos. Es importantísimo para el equipo. No va a jugar de principio, peor igual entra un rato. Eso me permite plantearme su entrada contra el Cádiz", ha informado.

La más negativa es una nueva lesión de Baba, que puede dejarle fuera todo febrero en el peor de los casos. "Baba tiene un problema muscular, puede estar relacionado con la lesión que tuvo en la Copa África. Va a estar 2-3-4 semanas fuera. Tenemos uno con covid (Dani Rodríguez) y Dominik, que no sé cuándo podrá estar. Hemos jugado tantos partidos tan limitados que solo tener tres bajas me hace estar más feliz que unas castañuelas", ha concluido.