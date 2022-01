Villarreal-Real Mallorca: A proteger el fino colchón sobre el descenso

Por primera vez desde hace meses, Luis García tiene su arsenal casi al completo para una jornada de Liga. Hay cuatro bajas –Raíllo, Greif, Baba y Oliván–, pero es un número aceptable en comparación con otros partidos, con hasta ocho jugadores fuera de combate. A pesar de que hay puestos que continúan cojos, como los laterales, el técnico madrileño cuenta con muchas variables para presentar un once de garantías, especialmente desde mediocampo hacia adelante.

La gran duda, y esta vez por un motivo diferente al habitual, reside en quién ocupará la portería. Tras sucumbir Luis García a los encantos de Leo Román en detrimento de un Reina que parece desahuciado, la llegada de Sergio Rico ha cambiado el escenario bajo palos. La lógica invita a pensar que será el ibicenco quien jugará de titular, ya que el sevillano tan solo lleva un día en el club y solo ha completado un encuentro. Pero por otro lado, la entidad ha hecho un gran esfuerzo económico para traer al portero cedido del PSG, que sobre el papel es netamente superior a sus competidores. Su entrada en el once puede producirse hoy o ya en la eliminatoria de Copa ante el Rayo Vallecano.

El resto del once será muy parecido al que suele disponer en Liga. Maffeo, recuperado de sus molestias, ocupará el carril derecho de la defensa, con Russo y Valjent en el centro. Jaume Costa, que vivirá un encuentro especial al regresar a su casa, lo hará por la izquierda.

En el centro del campo, la opción de Salva y Galarreta pierde fuerza ante el regreso de Battaglia, que dota de más presencia defensiva al doble pivote. Take Kubo, que será baja en Copa, y Amath, que ofrece más ayudas que Kang In y que poco a poco va mejorando sus prestaciones, actuarán en banda. Dani Rodríguez hará de enganche con la punta de ataque, que ocupará Ángel una vez se ha recuperado de la covid.

Enfrente estará el súper Villarreal de Unai Emery, repleto de talento pero con bajas, que trastocan más los posibles cambios que el once. La gran amenaza es sin duda el delantero Gerard Moreno, que lleva ocho goles en Liga tras dejar atrás su lesión.

El Mallorca, que volvió a sonreír en Copa, se obliga a trasladar esa sensación a la Liga. Irse a un nuevo parón por selecciones con un triunfo sería dar un paso adelante.

Fer Niño: «Quiero ganar al Villarreal y si es con un gol mío, mejor»

El atacante del Mallorca Fer Niño espera con ganas el duelo de esta tarde ante el Villarreal, club al que pertenece. «Pertenezco al Villarreal, pero quiero ganarle y si es con gol mío, mejor. Este club es mi casa y me lo ha dado todo, pero ahora me debo al Mallorca», apuntó. Fer Niño cree que no será titular. «Acabo de pasar el covid y he estado una semana parado, por lo que sería lógico, aunque ya entreno, no ser titular», dijo.