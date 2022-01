Luis García exige un cambio a su equipo. La derrota en Villarreal, con el equipo roto por todos los costados, ha llevado al entrenador del Mallorca a exigir a todo el grupo un cambio que tiene que llegar "ya" para competir en Primera División. "Ninguna excusa. Hoy hemos sido un equipo, sobre todo en la primera parte, al que le falta mucho poso en Primera División. El segundo gol es la muestra exacta de lo que no tiene que hacer un equipo de fútbol. A lo largo de esa jugada tenemos tres ocasiones de hacer una falta y parar el contraataque. Ellos las hacen y todos los equipos las hacen y nosotros no. Tenemos que cambiar la mentalidad defensiva. Tenemos que ser un equipo más duro, agresivo, intenso... A partir de ahí creceremos. Pero tenemos que hacerlo ya", ha criticado.

"A lo mejor tenemos que apostar mucho más por la gente de más experiencia y que sepan lo que es esto"

El entrenador del Mallorca ha admitido que el equipo igual necesita jugadores "con más experiencia y poso" en la máxima categoría. "Tenemos que pensar que es la experiencia es un grado y nos está pesando. A lo mejor tenemos que apostar mucho más por la gente de más experiencia y que sepan lo que es esto. El segundo gol me ha enfadado muchísimo. Los hemos dejado girar, llegar, que nos ataquen… El balón lo tratamos bien, pero tenemos que mejorar ya lo otro", ha insistido.

"Llevamos una dinámica de cuatro derrotas consecutivas y hay que cambiarla ya. Sabía que enero iba a ser muy complicado. Terminamos fuera de descenso con un comodín por el partido aplazado. Tenemos que tener mucha más mala leche, más oficio y no ser tan pardillos", ha añadido.

Si algo ha criticado especialmente Luis García es la actitud del equipo en el segundo gol, que ha llegado tras un contraataque de los de Emery. "Necesitamos más poso en jugadas como el segundo gol, que marca la primera parte. Es una jugada que nos la mete cualquiera. Ellos son buenos y en casa están jugando muy bien, pero no podemos ponernos ninguna excusa. Cuando nos ponemos a defender hay que hacerlo de verdad, desde el primero al último. El rival tiene que hacer algo más para meternos gol. No podemos ir a Villarreal e ir 3-3. Tenemos que cerrar la portería y ser más fiables", ha apuntado.

"Cuando nos ponemos a defender hay que hacerlo de verdad, desde el primero al último"

Aclarando que no quería que sirviese "como excusa por la derrota", el técnico mallorquinista ha criticado el papel del VAR con su equipo. "Lo del VAR con nosotros es increíble. No hablo de los árbitros. Y la jugada de hoy no tiene nada que ver. La duda siempre en cae en contra del Mallorca. En el partido del Levante no hay por dónde cogerlo. No estamos teniendo nada de fortuna con eso", ha lamentado.

"Sé que ahora todo el mundo está quemado, pero dentro de dos semana necesitamos sacar los tres puntos es casa porque es vital. Es casi una final contra el Cádiz", ha concluido.