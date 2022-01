Contento con el fichaje de Sergio Rico. Así se ha mostrado Luis García Plaza en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Vilarreal. El técnico del Mallorca ha justificado la incorporación del meta sevillano debido a que la lesión de Dominik Greif es peor de lo esperada y no tienen fecha de vuelta programada para él. " Todos los equipos tienen tres porteros. Nosotros llevamos con dos dos hace dos meses y nos han comentado hace poco que lo de Greif va para largo. Nos quedan cinco meses de competición y contábamos con dos porteros solo. Imaginad que uno coge covid, se lesiona o le expulsan. Hubiera sido un riesgo muy grande afrontar lo que queda con solo dos porteros", ha comentado.

"Hemos encontrado un portero de muchas garantías y con un bagaje internacional buenísimo. Nos hemos plantado todo esto cuando nos han comentado que Greif iba a estar fuera mucho tiempo. Esa es la explicación de traer un portero. El mercado de invierno es muy extraño. A veces necesitas algo y no lo encuentras", ha añadido.

Por primera vez desde hace muchas jornadas, el Mallorca tan solo se plantará con cuatro bajas en un partido de Liga. Raíllo, al que se espera vuelva a trabajar con el grupo en dos semanas, Greif, Baba, que regresa lesionado de la Copa África y un nuevo positivo por covid. "Todos están aptos. Raíllo va muy bien, en 10-15 días puede estar entrenando con el equipo, es una gran noticia. Baba llegará mañana, está lesionado. Creemos que no es grave pero hay que hacerle pruebas. Ha habido otro positivo de covid. Es una baja que a lo largo del partido nos puede hacer daño. Es la realidad de todos los equipos. Nos ha tocado en un puesto en la que estamos un poco justos", ha explicado en rueda de prensa telemática.

Luis García se ha deshecho en elogios hacia el Villarreal, del que ha dicho que tiene "el mejor juego posicional de la Liga". "Es verdad que el Villarreal tiene bajas, pero tiene plantilla de sobra. Lo que quiero es que demos las sensaciones del otro día. A partir de ahí, el Villarreal no está sacando los números que tiene que sacar a domicilio, pero en casa está a un nivel excepcional. Hacen el mejor juego posicional de la Liga, con una capacidad técnica en todos sus jugadores buenísima. Son unos jugadores con una calidad tremenda", ha destacado.

"Si estamos al nivel del del día conta el Espanyol podemos competir con cualquiera"

Al igual que en la previa ante el Barcelona, el preparador madrileño visualiza un encuentro donde no tendrán el dominio de la posesión: "El Villarreal maneja mucho la posesión del balón. Tenemos que saber dónde presionar y que cuando tengamos la pelota nos tiene que durar. A lo mejor no vamos a tener el mismo protagonismo con la pelota como el día del Espanyol, pero cuando lo tengamos hacer daño de verdad".

"Si estamos al nivel del otro día podemos competir con cualquiera. Tenemos alguna duda con un jugador, a lo mejor para entrar un rato sí pero para jugar todo el partido no. El equipo está muy concienciado de lo que tiene que hacer", ha añadido.

Cuestionado acerca de si el equipo necesita refuerzos arriba, ha vuelto a insistir en que confía en los delanteros que tiene actualmente en la plantilla, aunque pide más goles al resto del equipo. "Siempre quiero que el equipo mejore. Si la dirección deportiva considera que podemos reforzar el equipo encantado. Si no, a confiar en Ángel, Fer Niño, Abdón y Matthew para que suban sus estadísticas. También tenemos que exigir más goles a la segunda línea. Más goles de Kang In, de Take y de Amath. Nos tienen que aportar más", ha analizado.

Por último, sobre el sorteo de Copa que le ha emparejado con el Rayo Vallecano, ha comentado que lo único que quería era disputar los cuartos de final en casa, algo que no se ha cumplido. "Solo tenía una preferencia, que era jugar en casa. Nos ha tocado fuera. Estamos a un partido de meternos en una ronda preciosa como son las semifinales de Copa. La vamos a pelear a tope. Sabemos que Vallecas es un campo muy difícil, pero estamos capacitados. A partir del domingo pensaremos en ese partido. Para un recién ascendido meterse en semifinales sería algo muy bonito", ha concluido.