SomUnaPinya

Me complace ver que la convulsa semana vivida de puertas adentro en el Real Mallorca ha dado sus frutos, al menos en lo que a resultados se refiere, bueno, eso y que el equipo vuelve a ser una piña, como se han encargado de hacer saber varios jugadores, algunos con bastante más tino que otros, puestos a buscar similitudes. El vestuario, tocado en su orgullo, volvió a ser sobre el verde el que llevaba mucho tiempo sin ser, y eso teniendo en cuenta todos los contratiempos con los que jugaba. Algunos provocados por la pandemia, en el caso, en principio, de Fer Niño y Gayà; otros por las lesiones, en el caso de Maffeo, Raíllo y Greif; y los últimos propiciados por un Pablo Ortells que impidió a Luis García alinear a un lateral derecho en su once titular. Estamos a 17 de enero y el bagaje corre en contra del director deportivo por un claro 3 a 0. El técnico del Mallorca no se cansa de repetir en rueda de prensa que con este equipo puede salvar la categoría, sin embargo hace una semana reiteró la necesidad de, por lo menos, traer a tantos jugadores como los que se han ido. Entiendo que es lo mínimo.

Fin al sueño copero: El Atlético Baleares se despide del torneo del KO con la cabeza alta El Atlético Baleares se despidió de la Copa con la cabeza alta. El conjunto blanquiazul, el matagigantes de la edición, dio la cara ante el Valencia hasta el último segundo y si la fortuna hubiera estado de cara de Vinicius, quizás estaríamos hablando de que dos de los ocho equipos clasificados para los cuartos del torneo del KO son de la isla. Pero ya. El regalo ha sido tremendo, tanto para la afición como para la plantilla, pero la Copa ya es cosa del pasado y hay que centrarse en el verdadero objetivo de la temporada. No puedes jugarle de tú a tú a Getafe, Celta o Valencia y luego caer el próximo domingo frente al Algeciras. Lo de que el equipo llegó a los octavos de una Copa solo se recordará de aquí a unos años en alguna estadística. Lo de que el equipo de Calm ascendió de categoría es algo que ningún balearico olvidará. Champions femenina: El Barça-Real Madrid vende más de 70.000 entradas en menos de 48 horas El Barcelona anunció este pasado viernes que había vendido 70 mil entradas para el partido de Champions femenina que disputarán el conjunto azulgrana y el Real Madrid el próximo 30 de marzo en el Camp Nou. La noticia causó un gran impacto mundial, pero como es lógico, también generó críticas y reproches. «Hombre, poniendo las entradas a 10 euros normal que vendan tantas», se apresuraban a comentar los cuñados de turno, quienes todavía no han visto un partido de fútbol femenino en su vida. Estos mismos son los que tiempo atrás decían que el Barça nunca llenaría el Mini Estadi. Cuando lo llenaron decían que nunca venderían todas las entradas del Johan y ahora que también lo han hecho se escudan en el precio de las entradas. En fin. Supercopa saudita: El sonrojante comentario de Luis Rubiales sobre la libertad de las mujeres «El fútbol femenino en Arabia Saudí ha evolucionado mucho desde que firmamos el acuerdo hace tres años». Esta frase, de Luis Rubiales, presidente de la Federación, contrasta enormemente con las imágenes que nos han llegado estos días del estadio donde se ha disputado el torneo. Mujeres contadas con los dedos de una mano en las gradas, acompañadas siempre por un hombre y tapadas hasta la médula. Una gran evolución, Luis.