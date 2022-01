El Mallorca se transforma en la Copa y elimina al Espanyol

En la Copa del Rey encuentra alivio a sus penas en la Liga el Mallorca. En un partido muy serio, los hombres de Luis García se han clasificado para los cuartos de final al ganar 2-1 al Espanyol con goles de Take Kubo en la primera parte y de Abdón en la segunda.

Con mucho a ganar y poco a perder. porque las habichuelas se ganan en la Liga, el técnico del Mallorca ha puesto en liza una alineación valiente, sin un medio centro de contención y con Salva Sevilla y Galarreta como conductores del juego. Y aunque al equipo le sigue costando horrores crear peligro, ha controlado el partido con una gran solvencia y nadie puede decir que la clasificación para cuartos, una década después, sea injusta.

La presencia de Salva y Galarreta no ha sido la única sorpresa en el once de Luis García, que de un plumazo ha acabado con las rotaciones y ha puesto a los once que considera mejores. Y entre ellos, y parece que definitivamente, no se encuentra Manolo Reina. Parecía razonable pensar que ante el Espanyol, y ausente en Liga ante el Levante, sería el turno del malagueño. Ni mucho menos. El técnico tiene claro que, a la espera de que si llega o no Sergio Rico, el dueño de la portería es el joven Leo Román. Los días de Reina en el Mallorca están llegando a su fin porque se hace difícil pensar que siga la próxima temporada perdida la titularidad y con Greif y Román tocando a la puerta.

En un duelo muy igualado, Kubo ha desnivelado la balanza a balón parado a la media hora de partido. Su lanzamiento con la zurda ha sido impecable, que hubiera firmado el más consumado especialista. Es el primer gol del Mallorca en este 2022. El primer tiempo ha finalizado sin que nada ocurriera.

Se esperaba en la segunda un Espanyol que fuera con todo en busca del empate, pero se ha encontrado con un rival que hacía muy bien la presión. Raúl de Tomás ha estado a punto de sorprender a Leo Román en el primer minuto de la reanudación y, en el 56, un resbalón de Salva Sevilla ha metido el susto en la afición, en un error que Bare no ha sabido aprovechar. Se jugaban los minutos más intensos y emocionantes del partidos. En las áreas siempre pasaban cosas. En el 57 ha sido Amath el que ha estado a punto de batir a Diego López, pero su remate lo ha detenido el portero espanyolita. Y al cuarto de hora de este segundo periodo ha llegado el segundo gol del Mallorca, marcado por Abdón de cabeza a un saque de esquina de Salva Sevilla. Aunque faltaba media hora, el partido parecía prácticamente decidido. Pero ver esta temporada un partido tranquilo de los rojillos parece tarea imposible. Solo un minuto después el equipo de Vicente Moreno ha acortado distancias en un gol de Puado con polémica y decidido tras cinco minutos por el VAR, tan incomprensible como lamentable. Los rojillos se quejaban de que el lanzamiento de falta previo al gol ha sido ejecutado sin que sonara el silbato de Jaime Latre. Pero el gol se ha dado por bueno porque lo que se decidía era si Puado estaba en fuera de juego, y fue que no porque le habilitaba Abdón. Faltaba media hora, que se iba a hacer muy larga.

Luis García reforzó el centro del campo con la entrada de Battaglia por un Salva Sevilla que ha estado a un buen nivel. El mérito del Mallorca es que ha conseguido que muy poco pasara en la media hora final, hasta el punto de que la única ocasión clara del Espanyol no ha llegado hasta el minuto 97, en la última jugada del partido, cuando Wu Lei no ha rematado bien ante Leo Román.

Ficha técnica

2 Real Mallorca

Leo Román; Jaume Costa, Russo, Valjent, Oliván; Galarreta (Sedlar, m.94), Salva Sevilla (Battaglia, m.72), Dani Rodríguez, Amath (Antonio Sánchez, m.82), Kubo (Kang In Lee, m.82); Abdón (Hoppe, m.82).

1 RCE Espanyol

Diego López; Pedrosa, Cabrera, Sergi Gómez, Óscar Gil (Loren, m.66); Bare (Morlanes, m.66), Darder, Aleix Vidal, Puado (Wu Lei, m.91), Dimata (Melendo, m.46), Raúl de Tomás.

Goles: 1-0. Kubo, de falta (m.32); 2-0. Abdón de cabeza a saque de esquina de Salva Sevilla (m.60); 2-1. Puado remata un saque de falta en un gol que el VAR ha validado tras cinco minutos de deliberación (m.61).

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés). Tarjetas amarillas: Jaume Costa (m.8), Pedrosa (m.16 y 97), Sergi Gómez (m.30), Galarreta (m.75), Aleix Vidal (m.80), Battaglia (m.82), Melendo (m.97).

Incidencias: 11.403 espectadores en el Visit Mallorca Estadi.

-------

