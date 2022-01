Levante-Real Mallorca: La cara y la cruz

Es de los poquitos futbolistas que se salvan de la derrota del Mallorca ante el Levante. El atacante, titular gracias a la baja de Ángel, tiró más de orgullo y casta para intentar crearse ocasiones. En la primera parte más apagado, en la segunda empezó a imponerse a los centrales granotas. Suya fue la acción que provocó el penalti, adelantándose a un defensor antes de que despejara y provocando que le golpeara a él. Y suyo fue el gol, anulado más tarde. Recibió en el área un pase de Salva y, tras recortar a un defensor, soltó un fuerte disparo imposible para Aitor Fernández. Necesita el Mallorca la mejor versión de Fer Niño en lo que queda.

LA CRUZ: BRIAN OLIVÁN

Demasiada responsabilidad para Oliván. El lateral catalán, que había entrado minutos antes, fue el escogido para lanzar el penalti sobre Fer Niño. Cinco minutos de protestas de los jugadores del Levante y la presión del estadio parecieron hacer mella en él. Peor no se puede tirar un penalti. Raso, flojo y casi centrado. Aitor Fernández, aún estando adelantado en el lanzamiento, no ha tenido que detener una pena máxima más sencilla en toda su carrera. Llama la atención que con jugadores como Take Kubo, Galarreta o Fer Niño en el campo sea un lateral quien deba ejecutarlo. Fue el principio del fin para el Mallorca ante el Levante.