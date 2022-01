El Mallorca resucita a un muerto

Ha tenido que ir el Mallorca al Ciutat de València para que el Levante gane su primer partido de la temporada. Otra derrota de las que escuece por la forma en cómo se produce y frente a un rival que está hundido en la clasificación y que no ganaba, ojo al dato, desde el 12 de marzo de 2021, cuando tumbó al Valencia. Los bermellones, con su visita, han obrado el milagro 302 días después, una estadística de la que no se puede estar orgulloso y que invita a la reflexión.

Los bermellones necesitaban ganar como agua de mayo, y se encuentran con una derrota muy dura en un encuentro en el que, en la primera ha estado bien, pero en la segunda no ha estado al nivel. Ha fallado un penalti, por mediación de Oliván, y Soldado y Morales, ya en el descuento, han decantado la balanza para los suyos. Luis García tiene muchas bajas, y es una buena excusa, pero este equipo puede dar más. Si los canteranos Leo Román y Javi Llabrés son titulares en este equipo, y han rendido a un buen nivel, es que algo sucede en la plantilla. Además, los granotas, que ahora se quedan a nueve puntos del Mallorca, le han ganado el golaverage porque en la primera vuelta el resultado fue de 1-0.

Qué personalidad ha demostrado Leo Román cuando al minuto de empezar el encuentro ha recortado a un rival dentro del área. Se ha estrenado en la elite para quedarse, justo lo mismo que quiere Javi Llabrés, que poco después ya ha probado fortuna con un buen tiro que Aitor Fernández ha enviado fuera. Los dos jugadores del filial han estado a la altura de un Mallorca que no ha sufrido demasiado, pero que le ha faltado veneno. Con un Galarreta que vuelve a ir a más, el equipo ha estado cómodo, pero siempre ha errado el último pase. Los locales, con un miedo terrible a perder, son un flan atrás, pero en ataque tienen jugadores temibles. Soldado y Bardhi han probado fortuna, pero el meta ibicenco ha estado muy seguro a la hora de blocar. Los bermellones, hoy de blanco, combinaban con cierta facilidad hasta la frontal, pero ahí se les ha hecho de noche.

Take, al que se le ve muy justo físicamente, ha enviado un buen centro que no ha encontrado rematador en una buena llegada y después un centro de Antonio Sánchez, calamitoso este mediodía, ha sido cabeceado por Fer Niño con intención, pero el meta ha estado en su sitio. Los visitantes necesitaban apretar porque tampoco sufrían demasiado en defensa. Llabrés, en dos ocasiones más, ha calcado la jugada de recibir en la izquierda y buscar el disparo con la derecha, pero Aitor Fernández seguía cumpliendo. Al de Binissalem no le pesa la Primera División, ni mucho menos, y se está ganado tener más minutos con los mayores. Los valencianos han dado un paso hacia adelante en el tramo final, aunque sin puntería. Primero con una buena llegada de Miramón que no ha encontrado rematador, después con un cabezazo de Vezo que se ha ido fuera y, finalmente, con un chut de Roger que ha atrapado Leo Román.

El problema ha llegado nada más empezar la segunda. Después de un disparo de Fer Niño que ha parado el meta, el Levante se ha aprovechado de un error defensivo, uno más en transición, que ha dejado solo a Soldado ante Leo Román. El veterano delantero no ha tenido piedad en un remate en la que el joven cancerbero ha puesto la manopla demasiado blanda. El 1-0 era el peor escenario posible nada más salir del vestuario. Y ha podido ser peor porque Roger Martí ha estrellado su cabezazo en el larguero en el minuto 50. El vendaval de los granotas ha seguido con un remate de Rober Pier que ha despejado Leo Román.

Luis García ha movido el banquillo. Su equipo lo pedía a gritos. Amath y Oliván han entrado por Antonio y por un lesionado Maffeo. Take, desaparecido, lo ha intentado con un tiro desde la frontal muy desviado. Al japonés hay que exigirle más, aunque es cierto que el físico tras estar parado no le daba para mucho más. Hasta que se le ha abierto el cielo al Mallorca. Rober Pier ha cometido penalti sobre Fer Niño. Era el momento perfecto, pero Oliván se ha empeñado en lanzar de forma horrorosa desde los once metros. Un tiro raso, flojo, cantado para un Aitor Fernández que lo ha tenido demasiado fácil. Eso sí, se debería haber repetido porque el portero estaba adelantado a la hora de blocar. Era una oportunidad de oro que los baleares han tirado por la borda. Bardhi, poco después, ha podido sentenciar, pero Leo Román ha repelido con acierto.

García Plaza ha dado entrada a Salva Sevilla y a Hoppe, que ha vuelto a jugar tras más de dos meses sin pisar el césped por lesión. El Levante ha asustado, otra vez, con un chut de Morales que ha vuelto a sacar Leo Román. El Mallorca ha adelantado su posición arriesgando mucho más hasta que creía haber encontrado el premio. Salva Sevilla ha asistido a Fer Niño, que ha fusilado a Aitor Fernández. El gol ha subido al marcador inicialmente, pero el colegiado lo ha anulado a instancias del VAR porque ha considerado que Sevilla se había ayudado de la mano para controlar el balón. Otra bala desperdiciada. Y Amath, sin ninguna fe, lo ha intentado en una llegada, pero su tiro ha sido blocado por el meta local. Y justo cuando estaba más volcado, a la desesperada, ha llegado la puntilla. Morales se ha plantado ante Leo Román y le ha batido con un tiro raso para instalar el 2-0. El árbitro ha pitado al final. Mejor olvidar este partido lo antes posible.

LEVANTE: Aitor Fernández, Miramón, Rubén Vezo, Duarte (Postigo, min.69), Franquesa, Rober Pier, Pepelu (Radoja, min. 85), Bardhi (Malsa, min. 84), Campaña (Melero, min. 69), Soldado (Morales, min. 57) y Roger.

MALLORCA: Leo Román, Maffeo (Oliván, min.56), Sedlar, Russo, Jaume Costa, Battaglia (Salva Sevilla, min. 73), Galarreta (Abdón, 93), Antonio Sánchez (Amath, min. 56), Javi Llabrés (Hoppe, min. 73), Kubo y Fer Niño.

GOLES: 1-0: Soldado bate a Leo por bajo en el mano a mano (min. 46); 2-0, Morales marca tras una contra (min. 95).

ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (comité andaluz).

T. amarillas: Maffeo (min.1), Soldado, ya en el banquillo por protestar (min. 64), Pepelu (min. 66), Miramón (min. 66), Luis García (min.69),

T. rojas: Campaña, por protestar, ya en el banquillo (min.81)